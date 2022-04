Competirán dos listas en las elecciones de la mutual municipal

El Directorio de la Mutual Municipal renueva sus autoridades cada cuatro años, siempre se presentó una única lista, y en esta oportunidad, por primera vez serán dos las que compitan el próximo 7 de mayo.

Por esto, en diálogo con LT11, Carolina Aguiar una de las candidatas de la Lista Bienestar Municipal que es la opositora a la Lista Unidad que forma parte del oficialismo que conduce la mutual, comentó los detalles del acto eleccionario que celebrarán las próximas semanas.

La lista que representa Aguiar, tiene “dos titulares y dos suplentes para el Directorio Obrero, y me acompañan Claudio Rapallo, Susana Cardozo y Ángel González”.

Además agregó “como es la primera vez que habrá otra lista, se hace visible que muchos compañeros y compañeras recién se enteran que se eligen a los de la mutual, y para nosotros que cuenten con esta información ya es muy importante. La democracia te da la posibilidad de tener alternativas para poder elegir a la hora de votar para que estemos representados dentro del Directorio de la Mutual Municipal”.

Seguidamente explicó “el Directorio es quien por cuatro años tiene la responsabilidad de tomar las decisiones, mejorar el servicio a los socios, tanto de empleados contratados, los de planta permanente y los funcionarios, allí está representado el Ejecutivo y el sector de los trabajadores”.

“Esta alternativa surge como propuesta de mis compañeros y compañeras que quieren que los represente, me gustó la idea y como no soy partidaria de las listas únicas porque justamente no hay alternancia y te da poco interés de participar, acepté automáticamente, y ahora estamos promoviendo nuestra lista y haciéndoles llegar a los compañeros y compañeras que empiecen a participar porque la mutual es algo muy importante”, sentenció la candidata.

Entre las propuestas que impulsan desde el espacio, Aguiar destacó “no vamos a hacer ninguna crítica porque lo que está bien dentro de la mutual tiene que seguir, pero lo que sí planteamos es por ejemplo, la digitalización de las órdenes, que durante la pandemia las demás obras sociales lo hicieron, y nosotros para sacar una orden de consulta tenemos que ir si o si”.

“También a la hora de comprar un medicamento, tenemos la posibilidad de que si no tenes dinero, te lo descuentan de tu sueldo pero tenemos que ir a la farmacia a que nos reciban la orden, de ahí a la mutual a que nos autoricen y después volver al otro día a la farmacia, y la verdad es que no todos tenemos la posibilidad de tener todo cerca, la idea es que se haga todo lo más ágil posible”, dijo y agregó “tenemos reintegros de hasta 3 meses y nunca te enteras cuándo lo van a reintegrar y teniendo en cuenta la inflación actual el reintegro se desvaloriza”.

Las elecciones se llevarán a cabo el próximo sábado 7 de mayo en la sede de la mutual ubicada en Rocamora 1120 en el horario de 8 a 12hs., “pero desde la Junta Electoral nos dijeron que como es la primera vez que habrá otra lista y quizá haya más flujo de votos, están viendo la posibilidad de extender el horario”.