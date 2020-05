Compostaje: Hoy se realiza una nueva charla

La Municipalidad a través de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Dirección de Salud Ambiental, conjuntamente con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Isla del Puerto organizan un nuevo ciclo de capacitación abierto y gratuito a toda la comunidad sobre el “Compostaje”.

El compostaje es un proceso mediante el cual se transforma la materia orgánica para la obtención de compost, que no es otra cosa que un tipo de abono natural para la tierra y los suelos destinados al cultivo y la agricultura en general. De esta manera, la Municipalidad redobla la instancia de capacitación para quienes están en sus hogares durante este aislamiento social, preventivo y obligatorio. Las capacitaciones serán virtuales a través de la plataforma Zoom. Al respecto se informó que ya se superaron los cupos, por lo que en la mañana de este jueves se informarán a los primeros cien inscriptos el ID y contraseña de la charla. También se informará a quienes no accedieron a la capacitación en esta primera charla, quienes no obstante, podrán verla luego en el canal de YouTube de la Municipalidad.

Las charlas comenzarán todas a las 15 horas con el siguiente temario:

28/05 Introducción al Compostaje Domiciliario.

04/06 Construcción de Composteras.

11/06 Etapas del compostaje y manejo de composteras

Serán disertantes, el Lic. Gustavo Ruhl; Ing. Alejandra Barlatey; Cdra. Gisela Rodríguez; Lic. Verónica Bertoncini.