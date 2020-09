Comunicado de Conmebol, con malas y buenas noticias

La entidad madre del fútbol sudamericano no tiene previsto realizar ninguna concesión ante el brote de coronavirus en Boca, aunque entre reglamento y protocolo existen variadas chances de completar el plantel.



En Boca ya toman nota de las alternativas para paliar el desastre que provocó el coronavirus en sus planes, y no tardan en revisar las alternativas que les ofrecen los reglamentos de Conmebol.



Por un lado, el protocolo deja en claro todas las normas de higiene y seguridad que deben llevarse a cabo al detectarse contagios de la enfermedad, además del aislamiento según la normativa de cada país, que en el caso argentino es de 14 días. Pero, ¿existe la chance de lograr alguna indulgencia ante un brote tan masivo?



En principio, no. Conmebol no tiene pensado realizar ninguna concesión para este momento particular, simplemente porque considera que ya tuvo en cuenta que podría suceder algo así a la hora de elaborar el reglamento de la reanudación.



Ciertamente, se trata de una lista de buena fe ampliada y más flexible que nunca. El 10 de septiembre, los clubes tendrán la chance de presentar una extensión de 10 jugadores a los 30 ya apuntados. Y, por último, hasta el 12, cinco días antes del debut xeneize ante Libertad, habrá tiempo de hacer cinco cambios dentro de esa lista de 40.



De esta manera, tiende a imposible que algún equipo no pueda reunir ni siquiera los siete jugadores de rigor para poder presentar el equipo y no perder los puntos.*