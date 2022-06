Con bartenders nacionales, buscarán crear el trago representativo de Concepción del Uruguay

Esto fue confirmado por la directora de Turismo de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Lorena Kannemann, a La Prensa Federal. Además, la funcionaria habló de las expectativas del fin de semana largo, el nivel de reservas y el tipo de turista que llega a La Histórica. Los detalles.

En una entrevista con La Prensa Federal, la directora de Turismo de la Municipalidad, Lorena Kannemann, brindó detalles del movimiento turístico que se espera en Concepción del Uruguay este fin de semana extra largo, y anticipó la creación del “trago uruguayense”, que representará a La Histórica.

Expectativas

En primer lugar, Kannemann indicó que “va a haber un gran movimiento, pero no el que uno espera con el fin de semana largo, ya que coincide con el Día del Padre, a lo que se suma el receso invernal, por lo que el turismo no está del todo movilizado, no solamente a nivel local o provincial, sino a nivel nacional”.

A su vez, aclaró que “hay lugares que están completos desde hace 15 o 20 días, como las Termas de Concepción. Hay hasta un 60% de promedio de ocupación a nivel ciudad, que se refleja en toda la costa del Uruguay. Habrá también un movimiento de personas que llegan a último momento, y que finalmente podrían considerar a la ciudad como alternativa. Tenemos el tipo de turista que viene, da una recorrida y ve qué puede hacer para las vacaciones”.

El perfil del turista

Según Kannemann, “en gran mayoría, por las consultas que tenemos de las redes sociales o llamados a nuestra oficina, los turistas provienen en su mayoría de Buenos Aires o de Santa Fe, con Rosario a la cabeza”.

Y consideró que “el tipo de turista ha cambiado en los últmos años, hoy es muy variado. Hay familias, parejas y muchos grupos de amigos que vienen a disfrutar y conocer, no solamente Concepción del Uruguay, sino Colón y toda la costa, como una suerte de tour”.

Entonces, “en los últimos años, ha ido cambiando el público por ejemplo en las Termas, hay más porteños y bonaerenses y provenientes de otras grandes urbes nacionales”.

Atracciones

Kannemann señaló a La Prensa Federal que “el Palacio San José es un lugar que constantemente está siendo consultado por los visitantes. Ahora que lo tenemos abierto, es el atractivo por excelencia sea la temporada que sea”.

Asimismo, la funcionaria explicó que “hay mucho turismo interno, y eso lo vimos después de la pandemia, cuando se podía circular solamente dentro la provincia con las restricciones. Empezamos a redescubrir puntos que solemos pasar por alto, como museos, el Autódromo, el viñedo, etc.”.

Siguiendo esta línea, agregó a este diario que “durante la pandemia, la gente quería descubrir lugares. Al no poder salir, los destinos y atractivos se tuvieron que adaptar a cómo mantener el contacto con el público y el potencial público. Ahí entró el trabajo de las redes, videos, imágenes, información por correos, contactos y demás”.

Luego de la pandemia por Covid-19, Kannemann consideró que “el público cambió, ahora se busca un lugar más abierto, con contacto con la naturaleza, especialmente aquellos que llegan desde grandes ciudades”; y añadió bromeando: “podés tener un hotel de 7 estrellas y la gente prefiere el verde”.

Actividades durante el fin de semana

Por otro lado, Kannemann indicó a La Prensa Federal que “para este fin de semana, tenemos las tradicionales recorridas en los diferentes puntos históricos uruguayenses, como en los museos Municipal, Andrés Garcia, Panizza y el Ferroviario. Hay puesta de artesanos en la Plaza Carlos Schiavo, mostrando las caracteristica de los uruguayense”.

Desde la Dirección de Turismo, a su vez, están apuntando a la gastronomía como producto turístico, organizando fiestas y eventos relacionados a la temática.

El trago uruguayense

La funcionaria adelantó a La Prensa Federal que “Ana No Duerme, local de Concepción del Uruguay, organizará el Torneo de Coctelería en busca del trago uruguayense hecho con productos regionales. Se desarrollará en el mismo local -ubicado en Posadas y Supremo Entrerriano- y vendrán bartenders de distintas partes del país, con jurado y varios premios. El 29 de junio tendremos el trago que nos identifique”.

Cabe destacar que esto es iniciativa de Ana No Duerme, aunque “desde la Municipalidad estamos apoyando la idea. En su momento, hicimos una edición de Viva Concepción con el concurso del plato representativo de Concepción del Uruguay. El objetivo de estas políticas es llevar el plato y el trago a todos los restaurantes, y que esté presente en los menús”.

Esta última parte es idea íntegra de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Según Kannemann, el turismo gastronómico es muy fuerte, y que la ciudad tenga un plato y una bebida representativa, ayuda a dar a conocer a otro nivel a La Histórica”.