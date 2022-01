Con gran éxito se desarrolla la Fiesta Provincial del Caballo de Urdinarrain

“A pura música y tradición” quedó inaugurada la Fiesta Provincial del Caballo de Urdinarrain. En la actividad de este viernes se destacó presentación de tropillas, las montas y espectáculos folclóricos.

Este viernes se inauguró oficialmente la Fiesta Provincial del Caballo en la ciudad de Urdinarrain en el predio Polideportivo Municipal se desarrolla la edición 30º de la tradicional fiesta del sur entrerriano.

La fiesta se ha ido consolidando durante estos 31 años de historia en forma continua, transformándose en el acontecimiento cultural, turístico y social de la ciudad, en donde se homenajea a tan noble animal; reconociendo sus comienzos en el año 1991, como una iniciativa de ACEDU.

Darío Volker, uno de los organizadores destacó que “hay agrupaciones de distintos puntos del país que forman parte del desfile. En la última edición tuvimos 148 y hoy hay muchas que vienen por primera vez. Creo que, si las condiciones de tiempo son tan favorables, superaremos los 2.000 caballos”.

Cabe mencionar que lo recaudado en esta edición, será repartido entre cooperadoras escolares de un jardín maternal, tres escuelas primarias y una de nivel secundario, dejando un fondo común para organizar el evento del año siguiente.

Entre los artistas de esta noche, se destacó la actuación de Los Majestuosos del Chamamé, Los Sureños del Chamamé y La Pausa, grupo local.

Silvana Gervasoni, encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino. “Es un honor estar acá y hace cuatro años que me toca esta responsabilidad. Es un orgullo para mí y para mi gente”, expresó. Sobre la sensación que le generó cantarlo, dijo “no tengo palabras, el himno nos identifica como argentinos en cualquier lugar del mundo”.

“Es una fiesta muy importante para nosotros que somos de Urdinarrain, como para la gente que viene a disfrutarla. Hay que cuidarla y participar de este evento, es un orgullo”.

TESTIMONIOS DE LOS JINETES

Agustín, jinete, comentó que “soy de Indio Rico, Buenos Aires. Es la primera vez que vengo a este festival. Estoy contento, es lindo. Hace un par de años me dedico a esto, siempre me gustó, de chico. Gracias a Dios lo puedo hacer”.

“A veces salgo a correr, el resto es práctica. Solo los domingos ando a caballo”, comentó respecto a cómo es su día a día.

Mario, de Chascomús, señaló que “vengo a probar suerte. Compito en categoría Clina. Se monta con espuela larga, con una soja entre las paletas. Hay que estar encima del caballo ocho segundos. Me tengo fe siempre, pero puede pasar cualquier cosa”.

“Uno trata de quedarse arriba del caballo, hacer lo mejor que se puede, pero es suerte. Yo no pienso en nada más que estar arriba del caballo”, dijo.

Asimismo, “Pachu” Cettour, de Concordia, comentó que “desde 2017 participo. Tenía 15 o 16 años cuando arranqué con las jineteadas. Mi padre era tropillero, siempre iba a las domas con él. Me empezó a gustar. Nunca tuve miedo”.

“Se siente adrenalina, es lindo, me gusta. No me ha ido bien en las últimas, pero me tengo fe. Tengo que estar 14 segundos arriba del caballo”, agregó.

Fuente: El Once