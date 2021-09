Con perfil solidario vuelve el Jazz a Concepción del Uruguay

Se espera con expectativa el regreso del jazz a Concepción del Uruguay. Será mediante el ciclo “La Histórica Jazz”, del 16 al 18 de septiembre en el ex Teatro Eva Perón.

Septiembre es el mes del jazz en Concepción del Uruguay. “La Histórica Jazz” vuelve del 16 al 18 de septiembre, lo que marca el reinicio de encuentros musicales y particularmente de este género que tantos seguidores ha generado en nuestra ciudad.

Son tres noches organizadas por la Coordinación de Cultura, Turismo y Deportes, y que volverán a llevar la cultura al ex Teatro “Eva Perón”, la clásica sala que durante tantos años albergó al arte en calle Rocamora casi Ugarteche.

Asimismo, la reactivación de las presentaciones musicales sigue siendo con la modalidad impresa por la Municipalidad en los últimos años, a beneficio de entidades intermedias. Cultura y solidaridad, juntas en cada noche. Junto a la Municipalidad, organiza la Iglesia Evangélica “Transformados”.

El detalle noche por noche

“La Histórica Jazz” comenzará el jueves 16 de septiembre con la actuación de Javier Lozano y su grupo. Será a beneficio de ALCEC y las entradas pueden adquirirse en su oficina de Tibiletti 75 o llamando al 428909.

El viernes 17 se presentará “Oscar Giunta Super trío”, a beneficio de la Cooperadora del Hospital “Justo José de Urquiza”. El teléfono celular disponible para la compra y reservas de las entradas es el 3442-644476.

El sábado 18 cerrará el evento con la actuación de Luis Salinas, a beneficio de la Escuela de Música “Celia Torrá”, ubicada en Estrada y 25 de Mayo (UADER). Allí pueden comprarse las entradas, o comunicándose a los teléfonos 424948 y 3442-465674.

La actividad de cada noche comenzará a las 21 y el costo de las entradas es de $200.

Sobre los artistas

Oscar Giunta realiza permanentes tours alrededor del mundo, al frente de su Oscar Giunta Super trío! o bien, como solista, integrando grupos donde predomina el lenguaje jazzístico, desde la ortodoxia del género hasta cruces culturales y musicales realmente atractivos. A sus actuaciones, suma la actividad pedagógica mediante lecciones personalizadas y grupales que imparte desde 1992. Son habituales sus clínicas, clases magistrales, seminarios y workshops itinerantes.

Salinas: la influencia de su padre y de su padrastro, ambos músicos, lo animaron a tocar la guitarra desde edad muy temprana. Es músico autodidacta e improvisador. “Mi música más que nada tiene que ser fluida y sincera; si uno no se emociona, el público tampoco”, expresa Salinas, quien ha compartido escenarios y trabajos discográficos con Luis Spinetta, Lito Vitale, Chico Novarro, María Graña, Mercedes Sosa. Grabó dos discos en Nueva York, donde aprobaron su trabajo los grandes referentes norteamericanos del jazz y blues George Benson, Chick Corea y Scott Henderson. También tuvo su primer sueño logrado cuando tocó con BB King en tres conciertos en Buenos Aires, São Paulo y Río de Janeiro.

A Lozano, algunos lo llaman “el Luis Salinas del piano”, a quien describe como “un genio, una persona que admiro y de la que he aprendido muchísimo”. Destaca la capacidad de conmover que puede tener la música, al expresar: “No hay un género que me seduzca más que otro. En realidad, hay cosas que me conmueven. Uno escucha mucha música, la filtra a través de uno y trata de hacerla propia”.