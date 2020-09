Con presencia argentina: Real Madrid se impone en otro ensayo de preparación

Real Madrid, con participación argentina, alcanzó su cuarto triunfo consecutivo en la preparación previa al comienzo de la actividad del básquetbol oficial en la Liga de España, al doblegar hoy en un amistoso a Casademont Zaragoza, por 91-75.



El conjunto ‘merengue’, dirigido por el DT Pablo Laso, contó con los concursos de Facundo Campazzo y Gabriel Deck.



El cordobés Campazzo, exbase de Peñarol de Mar del Plata, arrancó como titular y aportó 11 tantos. Mientras que el santiagueño Deck, exalero de San Lorenzo de Almagro, sumó otros 6 puntos, según reflejó el sitio de la ACB española.



El escolta bonaerense Nicolás Laprovíttola (ex Lanús) no ingresó en el cotejo, debido a que ingresó en la rotación impuesta por el entrenador.

En Zaragoza, por su lado, el escolta santafesino Nicolás Brussino (ex Regatas Corrientes y Peñarol) acumuló 11 unidades.



Real Madrid, que anteriormente doblegó a Estudiantes, Real Betis y al campeón Baskonia en otros ensayos, abrirá oficialmente la temporada el sábado venidero, con la disputa de una de las semifinales de la Supercopa Española, enfrentándose a Iberostar Tenerife.