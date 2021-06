Con público reducido: Se llevo a cabo ceremonia para celebrar el cumpleaños de la ciudad

A las 11 de la mañana y de manera puntual inició el acto en celebración por los 238 años de Concepción del Uruguay contando con un nutrido grupo de autoridades. A las 13, se emitió un programa especial que mostró gran parte de los atractivos y servicios que ofrece una ciudad “modelo” como lo es La Histórica.

Con un número reducido de autoridades, con el debido distanciamiento y con alcohol distribuido por distintas partes, se llevó a cabo la ceremonia formal en recordación del Aniversario N° 238 de Concepción del Uruguay. El encuentro fue presidido por el Presidente Municipal Martín Oliva y el Presidente del Concejo Deliberante Dr. Ricardo Leonel Vales, concejales, funcionarios municipales, los jueces Federales Pablo Seró y María Caccíoppoli y los jefes de las fuerzas armadas y de seguridad con que cuenta la ciudad. En esta oportunidad, estuvieron representadas las fuerzas, por las banderas de Ceremonias de la Policía Departamental Uruguay.

Además del tradicional Himno Nacional y la Marcha Entre Ríos, la banda del Batallón de Ingenieros Blindados 2, dirigida por el Capitán Alejandro Cáceres, también interpretó el Himno a Concepción del Uruguay, llevándose el aplauso de los presentes, especialmente, quien la cantó: El Cabo Primero Lucas Díaz. Paralelamente, decenas de personas seguían en directo a través del Facebook de la Municipalidad, cada momento de la ceremonia quienes también manifestaron su emoción al escuchar la “chamarrita” de los Hermanos Cuestas.

Homenaje y discurso

Se procedió a rendirle honores al fundador de la ciudad, Don Tomás de Rocamora. Autoridades presentes, depositaron una ofrenda al pie de busto que lo recuerda, busto que estuvo custodiado por la Guardia de Gastadores con uniformes históricos del Ejército Argentino.

El discurso alusivo, estuvo a cargo de la Directora de Mujeres, Géneros y Diversidad Ileana Fernández Escobar, quien impregnó de actualidad a sus palabras pidiendo a todas y a todos los uruguayenses, trabajar juntos en este proyecto de ciudad que pensaron nuestros fundadores.

Aquí el discurso completo:

“Intentar poner en palabras 238 años de una ciudad como Concepción del Uruguay no es una tarea sencilla. Diferentes historiadores han abordado los pormenores de la fundación de La Villa de Concepción demostrando claramente la relevancia que tuvo para la construcción del país y la región.

En este momento, me gustaría citar a uno de los hijos más lúcidos de nuestra ciudad, el profesor Oscar Urquiza Almandoz, quien en su libro lo relata de esta manera ‘llegó, al fin, el momento tan esperado. Allí estaban los hasta entonces dispersos pobladores del arroyo de la China, a quienes Rocamora había convencido para reunirse en un pueblo formalmente establecido, con autoridades locales que velasen por los intereses de la comunidad.

Eran más de un centenar de familias esperanzadas en un mejor porvenir. Atrás habían quedado dudas y tribulaciones. Un destino nuevo parecía abrirse enmarcado por las tranquilas aguas del arroyo de La China y del Itapé’.

Pensando este momento con perspectiva histórica, tal vez, en esa tarde fría de invierno, estos humildes pobladores con sus viviendas desprovistas de muchas comodidades nunca imaginaron la importancia futura de la pequeña Villa que estaban creando de la mano del nicaragüense Don Tomás de Rocamora.

Hoy nos toca ser quienes continuemos ese legado, desde Rocamora y los primeros habitantes de la Villa, pasando por Francisco Ramírez y Justo José de Urquiza (para citar, tal vez, a los hijos más destacados) hasta llegar a nuestros días.

Nuestra ciudad ha construido a lo largo de la historia una identidad de lucha en la búsqueda de libertad, autonomía y distribución de poder. Tiempo atrás, la mirada estaba puesta en la ampliación de derechos que con posterioridad nos llevaron al ordenamiento institucional que tenemos en la actualidad. Hoy en día, la mirada está en las personas y las luchas que suceden para la adquisición de derechos de los colectivos más vulnerados.

El camino que hemos recorrido en la construcción de normativas e implementación de políticas públicas ha sido inmenso, pero el desafío que debemos asumir es reconocer que las desigualdades que aún existen limitan el ejercicio de ciudadanía plena para algunas personas. Debemos garantizar que la permanencia en el sistema educativo, la inserción en el mercado laboral y el acceso a la salud integral no dependan de la identidad de género, la orientación sexual, el nivel socioeconómico o el grupo etario.

Para cerrar, los invito a que convoquemos a más personas a trabajar juntos en la inclusión de los más débiles, mirando hacia el costado, no desde arriba, y haciendo todo lo posible para que nadie sienta que ve desde abajo. Los invito a que acompañemos las infancias trans, los invito a que se involucren cuando una mujer es golpeada en su barrio; a repensar y a distribuir equitativamente las tareas del hogar; los invito a darle una oportunidad laboral a una persona trans, los invito a ejercer paternidades responsables, los invito a luchar para que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres, los invito a acompañar las maternidades deseadas y a no juzgar a quienes eligen no ser madres, los invito que charlemos de educación sexual integral en nuestras casas, los invito a que distribuyan de manera justa el cuidado de niños y niñas, adultos mayores y personas con discapacidad.

Si seguimos evolucionando en todos estos puntos no tengo dudas que la persona que tenga el honor de leer un discurso por el aniversario de la Villa el año que viene, se va a encontrar con una ciudad un poco más justa y equitativa.

FELIZ CUMPLEAÑOS QUERIDA CONCEPCIÓN DEL URUGUAY!!!”

Programa especial

La jornada cerró con un programa especial en el que se narró parte de la rica historia y en el que se hizo hincapié en la actualidad de la ciudad. En sus universidades, en sus industrias, en sus institutos de investigación, en sus clubes y en el deporte, en la autovía, en el puerto y en la Zona Franca, en el turismo, en las playas, en los servicios. Características que ubican a Concepción del Uruguay, como un modelo de ciudad único en toda la provincia.