Con tres partidos se abre la 5ta fecha de la Liga

Banfield y Barracas Central jugarán este viernes desde las 19.00, por la fecha 5 de la Liga Profesional 2022. El Taladro y el Guapo se medirán en el Estadio Florencio Sola. En Rosario en mismo horario Tévez debuta como DT de Rosario Central ante Gimnasia de La Plata que viene envalentonado por su última victoria ante Racing de Avellaneda.

Con un equipo alternativo, el Xeneize recibe al Tatengue este viernes, desde las 21.30, con la intención de seguir por la senda del triunfo. Después de dos triunfos al hilo, Boca buscará seguir de racha y subirse a la punta del campeonato cuando enfrente a Unión este viernes, desde las 21.30, por la quinta fecha de la Liga Profesional

Segundo con 9 unidades de 12 posibles, el Xeneize llega envalentonado al duelo con el Tatengue luego de superar por un contundente 3-1 a Barracas Central en condición de visitante. Más allá de esta posibilidad latente de ser puntero si gana, Sebastián Battaglia le dará descanso a los habituales titulares y pondrá un once alternativo.

Otra realidad es la que vive el Tatengue, que no podrá contar con el entrenador Gustavo Munúa en el banco de suplentes de La Bombonera ya que recientemente contrajo Covid-19. El conjunto de Santa Fe atraviesa un irregular presente, que lo tiene 24º en la Liga Profesional con cuatro puntos.

En la última fecha, sufrió una durísima derrota por 5-1 frente a River y ahora buscará recuperarse dando el golpe ante Boca. Con respecto al equipo, el DT todavía no dio indicios dado que además se teme que pueda haber más casos de coronavirus en el plantel.