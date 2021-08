Concepción del Uruguay fue sede de una jornada político – sindical convocada por el Sindicato de la Carne

Este viernes, el Sindicato de la Carne de Concepción de Uruguay, fue el anfitrión de un importante encuentro, en el que participaron las máximas autoridades del gremio, los Secretarios Generales de las 7 filiales de la provincia, 9 intendentes entrerrianos y los candidatos a Diputados Nacionales Enrique Cresto, Carolina Gaillard y Tomas Ledesma.

El secretario General de la Federación del Sindicato de la Carne “Beto” Fanntini, fue el conductor de un importante encuentro realizado este viernes en Concepción del Uruguay, en el marco de lo que denominaron Primera Jornada Político – Sindical: “La industria frigorífica en Entre Ríos, actualidad y futuro de una Industria para el desarrollo y el progreso entrerriano”.

Participaron, los Secretarios Generales de las 7 filiales de la provincia de Entre Ríos donde Sergio Vereda, actual Secretario General del Sindicato de la Carne en el departamento, fue el encargado de recibir a los invitados; los intendentes de Concordia, Concepción del Uruguay, Larroque, San Salvador, San José, San Justo, Gualeguaychú, General Galarza y Liebig. Atento a que el encuentro merecía tener una visión amplia respecto de lo que sucede fuera del territorio entrerriano, fueron invitados los candidatos a Diputados Nacionales Enrique Cresto, Carolina Gaillard y Tomas Ledesma.

“Agradecemos a nuestro Secretario General ‘Beto’ Fantini, no solo por su presencia sino también por su activa y preponderante participación en el encuentro, que nos dejó importantes herramientas para seguir trabajando en conjunto en pos de nuestros sectores productivos”.

El Documento

Al término del encuentro, los dirigentes elaboraron un documento conjunto en el que se expresa:

“La Industria frigorífica en nuestra provincia, y en sus distintas actividades (vacuna, avícola, porcina, equina y ovina), constituye una estratégica CADENA PRODUCTIVA sin techo de crecimiento.

Por varias razones esta importante actividad industrial, que comienza en la zona rural con la crianza de los diferentes animales y aves, requiere de numerosa mano de obra para culminar con la elaboración de calificados productos alimenticios que se comercializan en todo el país y en el exterior.

Los trabajadores a los que representamos como Gremio de la Industria de la Carne subproductos, derivados y anexos, están diseminados en toda la provincia en actividades de plantas de incubación, granjas avícolas, plantas de alimentos balanceados, plantas de faenas avícolas, plantas frigoríficas vacunas, porcinas, equinas y ovinas, plantas de chacinados y embutidos, carnicerías, administración, mantenimiento, etc.

Pero la Industria Frigorífica además está especial y directamente relacionada con la industria metalmecánica que fabrica innumerable cantidad de productos con alto contenido tecnológico para el equipamiento de las diferentes plantas industriales; desde galpones, silos, chimangos, norias, acoplados, tolvas, túneles de enfriamiento, cámaras frigoríficas, etc. etc.

Además esta industria necesita de los insumos que produce el sector rural/agrícola ganadero; con el que tiene una estrecha relación y en el que también trabajan numerosa cantidad de personas. Otra actividad ligada directamente a la Industria Avícola es la de los aserraderos que proporcionan diariamente cajones para una parte de la producción que requiere ese embalaje.

La realidad nos muestra que la cantidad de Industrias y Empleados de la actividad es importante y sumamente numerosa, y creemos, debe ser considerada por el Estado como ESTRATEGICA. En consecuencia se hace necesario cada vez más, apoyar las medidas que el Estado brinda a través de diferentes medidas de Gobierno y promover POLÍTICAS PÚBLICAS a mediano y largo plazo, que brinden aún más beneficios y facilidades a quienes se dedican a transformar la materia prima en alimento para ARGENTINA y PARA EL MUNDO.

Parte de estas POLITICAS PUBLICAS es promover la defensa del Trabajo como ordenador social, instrumentando medidas de promoción, crédito, obras públicas, accesibilidad e infraestructura para quienes puedan invertir en este sector.

El valor agregado a nuestra materia prima entrerriana, es de trascendencia fundamental, debemos tratar con todas las herramientas necesarias, de evitar la comercialización de productos sin elaborar, premiando y beneficiando a quienes agregan valor a la materia prima disponible y con ello generan nuevos puestos de trabajo y elaboran productos alimenticios para el País y el mundo. Sin trabajo genuino no hay Desarrollo y crecimiento.

Los aquí presentes nos comprometemos a trabajar activamente por los candidatos del Peronismo en las próximas elecciones Legislativas Nacionales, comprometiendo a nuestros candidatos y al Gobierno Provincial a trabajar decididamente para desarrollar aún más la actividad frigorífica en nuestro territorio, generando más mano de obra, transformando la materia prima en alimentos de calidad y generando divisas con cada vez más exportaciones”.