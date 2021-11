Concepción del Uruguay se compromete a descender los casos de VIH

Nuestra ciudad asumió el compromiso establecido por la Declaración de París para llegar a 2030 sin casos de VIH. Fue mediante la firma realizada por Oliva junto al director de ONUSIDA para Argentina y otros países latinoamericanos. Del encuentro participaron otras organizaciones que se vinculan a la temática.

La Declaración de París fue firmada en 2014 con el fin de desarrollar acciones para poner fin a la pandemia del VIH en el año 2030. Para lograr esto, la Declaración considera que “las ciudades y los municipios se encuentran en una posición única para liderar la acción de la Vía Rápida” con este objetivo.

En tal marco y sumando a Concepción del Uruguay a este fin, el intendente Martín Oliva firmó este martes la Declaración de París con el Dr. Alberto Stella, quien es director de ONUSIDA para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Fue durante un acto del cual participaron también Eduardo Elías, a cargo del Programa SIDA en Entre Ríos; Sergio Maulen, responsable del Programa de Prevención Combinada de ONUSIDA; Martina Barrera, directora de Respuestas al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis; el Director del Hospital Urquiza Dr. Pablo Lombardi e integrantes del equipo de prevención del VIH; el rector de la UNER, Cr. Andrés Sabella, el Decano de la Facultad Regional de Ciencias de la Salud Dr. Jorge Pete, la Vicerrectora de Asuntos Internacionales de UCU Lic. Andrea Hassen y el Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de dicha Universidad, Dr. Ricardo Masrramón, entre otras organizaciones. En cuanto a sectores locales, participaron el viceintendente, Ricardo Vales; el secretario de Salud, Miguel Toledo; el médico responsable del área en el Hospital, Carlos Pepe (pionero en la temática, hoy jubilado); el director del Centro de Salud Bartolomé Giacomotti, Felipe Ansaldi; su par del Centro de Salud Bajada Grande, Manuel Berdum; la Coordinadora de Diversidad, Ileana Fernández Escobar; junto a otros integrantes de equipos sanitarios.

El compromiso local

La firma de la Declaración de París implica un fuerte compromiso para el municipio de Concepción del Uruguay con los objetivos de:

Poner fin al VIH para el año 2030.

Abordar causas de riesgo, vulnerabilidad y transmisión.

Utilizar la respuesta al VIH para lograr una transformación social.

Construir y acelerar una respuesta adecuada que refleje las necesidades locales.

Movilizar recursos para la salud pública integrada y el desarrollo sostenible.

La situación y el compromiso en la ciudad

El Director del Hospital detalló que “tenemos más de 300 pacientes en seguimiento crónico, en silencio porque es una actividad que se hace en el día a día, con pacientes de nuestra ciudad, el departamento Uruguay y departamentos vecinos”. El profesional destacó asimismo, que esto es resultado del trabajo que el área del Hospital viene realizando desde hace mucho tiempo, aspecto destacado también por el propio Intendente al remarcar “el trabajo que hace muchos años realiza Carlos Pepe junto a Mariela Bren”.

Al asumir el compromiso, el Intendente expresó: “Hacemos esto porque si firmo la Declaración, tengo el compromiso de hacerlo con la responsabilidad de hacer lo pautado durante los dos años que me quedan de gestión, y queremos que sea tan fuerte, que nadie pueda después no permitir que se continúe con el trabajo. Me comprometo y comprometo a ustedes a que sean veedores del cumplimiento de lo que estamos firmando acá” aseveró a la vez que destacó el fuerte compromiso de las personas y organizaciones presentes en trabajar por este tema.

Una lucha de salud y derechos

Stella manifestó “Resulta entusiasmante estar en una sala así con tanto compromiso, porque es un compromiso que realmente tiene que ver con el desarrollo humano, con empujar hacia adelante la agenda de Derechos Humanos”. Ubicó este concepto en el entendimiento de que “la historia de la epidemia ha sido no sólo la respuesta a una infección, ha sido una historia de reivindicación de derechos, de movilización de comunidades, de dar visibilidad a poblaciones antes injustamente marginadas”.