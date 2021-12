Concordia: Dieron a conocer los premios que entregarán en la Maratón de Reyes

En las últimas horas se comunicaron los premios que entregará la 43º edición de la Maratón de Reyes en Concordia. En esta ocasión, el certamen entregará más de medio millón de pesos en premios para la distancia de 10 kilómetros. La carrera se realizará el 15 de enero.

La 43º edición de la Maratón de Reyes continúa su puesta a punto para el desarrollo de la competencia el próximo 15 de enero. Como en cada año, habrá diversas distancias para que los participantes profesionales u ocasionales puedan completar el recorrido.

La última novedad al respecto de la competencia se relaciona con el anuncio de los premios que entregará a los participantes. El sitio oficial de la Maratón de Reyes comunicó que entregará dinero en efectivo por más de $510.000 para las principales posiciones de la carrera de 10 kilómetros.

Esta competencia comenzará a las 20 del 15 de enero en la Costanera Sur concordiense. Una vez finalizada, dependiendo de los lugares, los premios serán los siguientes tanto para varones como para mujeres:

Primer premio: $55.000. Segundo premio: $45.000. Tercer premio: $35.000. Cuarto premio: $25.000. Quinto premio: $15.000.

También habrá un premio diferencial para los atletas mujeres y varones que compitan en 10 kilómetros y sean locales. No se acumulará con el premio general y se entregarán los siguientes montos:

-Primer premio: $15.000. Segundo premio: $10.000.Tercer premio: $7.000.Cuarto premio: $5.000. Quinto premio: $3.000.

En cuanto a los premios para las personas que compiten en sillas de ruedas en esta distancia, al igual a los que tengas otras discapacidades y los montos serán los siguientes:

-Primer premio: $15.000. Segundo premio: $10.000. Tercer premio: $7.000. Cuarto premio: 5.000. -Quinto premio: $3.000.

La organización también entregará premios a los participantes más destacados en la categoría de 5 kilómetros. Entregarán premios del 1º al 5º puesto en la general de varones, la de mujeres y las categorías de edad para ambos sexos.

Todos aquellos que arriben a la meta recibirán una medalla en reconocimiento a haber finalizado el recorrido. No habrá premiación en efectivo y no se distinguirá entre atletas convencionales o con capacidades diferentes.

La organización aclaró que cualquier atleta que resulte acreedor de un premio deberá estar presente para recibirlo. No entregarán premios fuera del acto de premiación.

Además, para las dos distancias emplearán el “Tiempo oficial” determinado por reglamentos nacionales e internacionales. Es decir, se contará el tiempo de clasificación desde el disparo inicial u orden de largada hasta el cruce de meta.