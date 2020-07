Concordia: Dos ataques en la misma noche a remiseros para robarlos

El martes dos choferes de la empresa de remises “Sol Coronado” de Concordia, fueron víctimas de hechos delictivos en ocasión de robo. Ambos hechos sucedieron con pocos minutos de diferencia y hubo lesiones de arma blanca.

Apuñalado por una bicicleta

Lautaro, encargado de la empresa de transporte vehicular, detalló: “nos lastimaron a dos trabajadores del volante hoy de mañana (por el martes) en menos de diez minutos. El primer caso ocurrió cuando, a eso de las seis de la mañana, el chico Axel venía temprano porque había muchos pedidos y ahí en la esquina de Saavedra y Alvear le quisieron sacar la bicicleta. El muchacho que es un chofer de acá de la empresa”.

Comentó que: “vimos por las cámaras que había un tumulto en la esquina y nos dimos cuenta que estaban asaltando a alguien. El muchacho que tiene 23 años, salió corriendo con la bicicleta para acá para la empresa que estamos a 20 metros de la esquina (Saavedra 375). Axel se cubría con la bicicleta y la usaba de escudo porque le tiraban puñaladas al aire para robarle el rodado”, describió.

“Cuando llegó a la puerta de la remisería tocó timbre mientras se defendía de los chorros, se produjo una corrida y en ese momento lo apuñalaron en el hombro y en el tórax, ahí le pincharon un pulmón”, lamentó y completó: “Justo en ese momento llegaba otro de los encargados en moto y les pegó el grito y salieron corriendo sin robarle la bicicleta. Lamentablemente, Axel quedó muy mal y lo tuvimos que llevar al hospital”.

Asimismo, enfatizó que “no puedo entender por qué tanta saña, tanta violencia, le tiraron patadas y puñaladas para matarlo por una bicicleta”.

Un corte en el cuello por el auto

Lautaro, lamentó que se produjeron dos hechos delictivos en cuestión de minutos con dos trabajadores de la remisería. “Cuando estábamos llegando al hospital con Axel, me avisan que me estaban asaltando a otro chofer en Villa Zorraquín. Lamentablemente me asaltaron a otro chofer, a quien también le cortaron el cuello. Por suerte vive para contarlo, pero le sacaron el auto, le sacaron la plata, le sacaron el celular, lo dejaron tirado en la calle y se llevaron el auto”, informó.

Contó, el encargado de la remisería, que: “unos minutos después encontramos el auto que le habían sacado al chofer. Estaba abandonado en el barrio Isla Maciel”, precisó y recordó que “lo asaltaron, lo llevaron hasta Lieberman y Concejal Vega, y ahí lo abandonaron cerca del galpón de una empresa de colectivos, justamente un chofer de esa línea de colectivos fue quien nos llamó y nos avisó del asalto”. “Los dos hechos se produjeron con apenas algunos minutos de diferencia”, precisó y completó diciendo que, “lamentablemente, muchos propietarios de vehículos los están retirando de circulación y dando de baja a las licencias porque nadie quiere trabajar a la noche porque es muy riesgoso”.