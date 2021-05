Concordia: Identificaron a los motociclistas que arrastraron a una mujer para robarle

“Por un tatuaje se identificó al que iba atrás y, por el dominio de la moto, se identificó al que iba adelante”, confirmó el fiscal al aclarar que uno cuenta con una condena condicional. Los detalles sobre el avance del caso.

“A partir de las imágenes registradas en cámaras de seguridad del lugar del hecho, se logró identificar a los autores” del asalto, confirmó, el fiscal Mauro Jaume, a cargo de la causa de la mujer que fue arrastrada por ladrones en moto el pasado domingo en Concordia. “Por un tatuaje se identificó al que iba atrás y, por el dominio de la moto, se identificó al que iba adelante”, confirmó el fiscal, al tiempo que aclaró: “Uno de ellos tiene una condena condicional”.

Allanamientos

A raíz de esto, durante la tarde de este lunes “se hicieron tres allanamientos” en la ciudad; “uno en cada casa de los presuntos autores y otro en una tercera casa que sería la que ellos utilizan como aguantadero”, detalló Jaume.

En dichos allanamientos “se pudo secuestrar la moto, que todavía no se peritó, pero hay grandes chances de que haya sido la utilizada para cometer el hecho” y, además, “se secuestró una prenda de vestir, un short”, que sería el que utiliza “el muchacho que se baja de la moto”.

Las pruebas que faltan

Por otro lado, Jaume aclaró que todavía no solicitó la detención de los sospechosos “porque la víctima manifiesta que no los puede reconocer, porque fue un momento de shock y no se acuerda de nada” más allá de que “uno era más alto que ella”.

No obstante, aclaró que “sí se les imputará el delito -de robo- así que se acusarán las citaciones para que vayan a declarar como imputados y, una vez que declaren, ordenará pruebas morfológicas, para que Criminalística confirme si estas dos personas que aparentemente serían las que aparecen en el video, son ellos”.

Asimismo, el fiscal Jaume detalló que también “resta entrevistar a un testigo del hecho, quien aparentemente grabó el video, y a uno de los conductores del auto, quien nos manifestó que prestaba atención” que de poder reconocer a alguno de los involucrados. “Sería fantástico para la causa, porque tendríamos que evaluar alguna eventual orden de detención”, estimó al respecto.

Sobre el hecho

Dos delincuentes que se movilizaban en una moto de color azul, uno de ellos con casco, atacaron a una mujer que esperaba el colectivo en la esquina de Alvear y Vélez Sarfield de Concordia, el domingo.