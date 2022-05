Concordia: Joven fue aplastado por la carga de un camión que cayó en un pozo

El hecho ocurrió este jueves en Concordia, cuando el camión de una distribuidora cayó en un pozo, que al parecer estaba sin señalizar. En ese momento, volcó su carga y un joven que iba en la parte trasera, fue aplastado por las botellas.

El siniestro vial ocurrió en calle Hipólito Irigoyen, casi Salto Uruguay, de Concordia. Mariano Barrios, propietario del camión involucrado, que pertenece a una distribuidora de gaseosa, señaló “que el muchacho está fuera de peligro, le están haciendo radiografías en el pecho, además tiene un golpe en la rodilla”.

“Según me contaron los vecinos, el pozo fue hecho por Obras Sanitarias y así lo dejaron”, contó. Subrayando que “ellos me dijeron que ya es la tercera vez que se caen acá y como se puede ver no hay señalización ni nada; pusieron unas hojas para poner arriba como si fuera una trampa mortal”.

El rodado quedó con la rueda trasera hundida en el pozo, que estaba con hojas y ramas. Cuando el conductor intentó pasar, el vehículo se hundió y esto provocó que todos los packs de bebidas cayeran hacia el lateral izquierdo; aplastando a un joven que iba en la parte trasera del camión. El damnificado estaba consciente y fue trasladado hacia el hospital Masvernat, para la realización de los estudios correspondientes. Además, en el lugar del hecho se debió cortar el tránsito y – al haber una persona lesionada – actuó personal policial.