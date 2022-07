Concordia: Las llamas se reavivaron y bomberos debieron asistir dos veces a una casa

En pleno centro de Concordia, se registró el incendio de una casa al que debieron asistir, en dos oportunidades, las dotaciones de Bomberos Zapadores y Voluntarios.

Según trascendió, el siniestro comenzó minutos antes de la 6 de la mañana de este jueves , donde estuvieron los bomberos trabajando, pero luego tuvieron que retornar la tarea después de la 7, porque las llamas se había reavivado en el interior. En este segundo ataque al fuego intervino una dotación de bomberos zapadores y otra de voluntarios.

El propietario de la casa incendiada, ubicada en calle Pellegrini 531, Alberlo Fuchs, contó que “se prendió fuego la casa, empezó en el comedor, donde estaba el televisor, el video, y había un turbo que estaba enchufado pero apagado”.

En cuanto a cómo descubrió que se estaba prendiendo fuego el lugar, Fuchs manifestó que “me levanté al baño y estaba todo perfecto, me acuesto y en 5 minutos se apaga la luz, pensé que era un corte nomás, me vestí y, si bien sentí un poquito de olor a quemado, no le di mucha importancia, pero cuando entro al comedor había una bola de fuego”. Ante tal situación, “como tenía un balde de agua en el baño, se lo tiro y parecía que se apagaba, pero había cada vez más humo. Salí y llamé a los bomberos”.

Sobre las pérdidas a simple vista, el propietario dijo que “por lo menos la mitad de las cosas se destruyeron”, con el fuego. “Hace más de 30 años que vivo acá”, agregó.

En el lugar se encontraron varias armas de fuego, sobre las que Fuchs señaló que “eran de mi padre, y quedaron para mí, está todo registrado en la central. Yo sólo compré un 22″.