Concurso abierto para puestos de sepulturero en el Cementerio Municipal

La Municipalidad llama a concurso público abierto para cubrir cargos de sepulturero. Para ello, desde el 3 de marzo podrán retirarse en el Cementerio municipal las planillas de inscripción, que del 15 al 20 deberán ser presentadas con la documentación requerida.

Mediante Decreto Nº 26718, se llama a concurso público abierto de antecedentes y oposición para cubrir dos/cuatro (2/4) puestos de sepulturero en el Cementerio Municipal, a través del régimen de contratos laborales. Mediante esta convocatoria pública, se busca garantizar los principios de igualdad y capacidad para la función, siendo imprescindible el conocimiento de técnicas específicas requeridas: exhumaciones, conservación; sepulturas en tierra, en nichos y en panteones; tratamiento de féretros, cadáveres, reducciones, traslados, entre otras.

Requisitos y pasos

Los aspirantes deben ser argentinos por nacimiento o nacionalizados, vivir en Concepción del Uruguay desde hace al menos cinco años, tener entre 18 y 40 años, cumplidos a la fecha de finalización de la inscripción. El primer paso es retirar la planilla de inscripción en la oficina de la Dirección del Cementerio, de 7 a 11 horas, desde el 3 hasta el 9 de marzo.

Posteriormente, del 15 al 20 de marzo, en el Departamento Personal (1º piso del Centro Cívico), deben presentar la siguiente documentación en sobre cerrado: DNI, Certificado de Buena Conducta, certificado de antecedentes penales; certificados de estudios completos o incompletos, constancias de cursos o capacitaciones realizadas; Licencia de Conducir (no excluyente), constancias de actividades laborales anteriores (no excluyente), constancias de no tener deudas para con el Municipio, certificado de aptitud psicofísica expedido por autoridad sanitaria oficial o médico particular. No serán consideradas las constancias “no autenticadas o que simplemente sean narradas por el postulante”.