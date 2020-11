Condenado en juicio por jurados sigue siendo buscado

“Por ahora no ha aparecido, no hay novedades de su paradero. Se lo sigue buscando”, indicó a el subjefe de Investigaciones, Ángel Ricle. Rige sobre Carlos Iván Caminos un pedido de captura nacional e internacional

Recordemos que el Vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Pablo Virgala resolvió disponer la rebeldía de Carlos Iván Caminos, quien fue declarado culpable en el primer juicio por jurados, del crimen de Milton Luna, hecho ocurrido el 25 de abril de este año. Es que el condenado no se presentó a la audiencia de cesura realizada el pasado jueves en sede de los Tribunales de Paraná, y fue por eso que el magistrado ordenó librar los despachos a organismos de seguridad nacional e internacional para poder dar con el paradero de Caminos, tal lo solicitado por la Fiscalía. Caminos mide 1,85 mts de altura, pesa 95 kg aproximadamente, es de; contextura robusta, cabello morocho corto, tez trigueña. El subjefe de Investigaciones, comisario Ángel Ricle, indicó que “por ahora no ha aparecido, no hay novedades sobre su paradero. Se lo sigue buscando”.

En la audiencia realizada en el Salón Nº 2 de Tribunales, el pasado jueves, el fiscal Santiago Brugo solicitó para Carlos Iván Caminos, condenado por el “Homicidio agravado por el uso de arma de fuego” de Milton Luna, la pena de 24 años de prisión de cumplimiento efectivo, se lo declare prófugo y se pida su captura nacional e internacional tras no haber concurrido a la audiencia del jueves. En tanto, el abogado querellante Francisco José Barbagelata Xavier adhirió a lo solicitado por el fiscal.

El crimen de Luna

El crimen ocurrió cerca de las 16 del 25 de abril último, en calle Miguel David, entre Gobernador Parera y Mihura, frente a un descampado del barrio Los Paraísos de Paraná. Según la investigación, Caminos y Luna se encontraron en un taller mecánico y en una moto se dirigieron al lugar, donde el segundo murió tras recibir dos disparos de un arma calibre Magnum 44, uno en la espalda y otro en la cabeza. Cuatro días después, Caminos fue detenido en un allanamiento que se realizó en su vivienda ubicada en calle Isabel Guevara de Paraná, aunque llegó al juicio en libertad.