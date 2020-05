Condenaron a dos hermanos por varios robos en la ciudad

Dos hermanos de 21 y 19 años fueron condenados a cuatro y tres años y seis meses de cárcel por perpetrar diferentes robos en Concepción del Uruguay.

Los hechos delictivos que acumulaban fueron computados en un juicio abreviado. La jueza de Garantías de Concepción del Uruguay, Dra. Melisa Ríos, condenó a cuatro y tres años y seis meses de cárcel a los hermanos Germán Exequiel (21) y Jonathan Ezequiel Rossi (19) por perpetrar diferentes robos en nuestra localidad. Según la imputación a cargo del fiscal Fernando Martínez Uncal, a ambos hermanos se los acusó por el robo agravado por escalamiento, cometido el 15 de febrero en horas de la madrugada, ubicado en la intersección de calles Estrada y Scelzi, tras lo cual fueron detenidos por la Policía con los elementos en su poder en la intersección de calle Estrada y Los Constituyentes.

En este caso, Germán fue quien ingresó a la casa, previo romper la ventana para poder ingresar, mientras Jonathan oficiaba “de campana”. El segundo hecho se le imputó a Jonathan Rossi, cuando junto a un menor de 17 años de edad, escalaron el tapial de 1,95 m de altura de la propiedad ubicada en calle España al 400 y trataron de apoderarse de diferentes elementos que estaban dentro del automóvil Peugeot 207 que estaba guardado en el garaje, por lo que fue acusado de “Hurto agravado por escalamiento calificado por la intervención de un menor en grado de tentativa”. Por otra parte a este mismo delincuente se le imputó que el 30 de enero de 2019 con anterioridad a las 4hs, ingresó al domicilio de calle Artusi al 1500 en compañía de dos menores de edad, previo a violentar un candado de la puerta de ingreso, siendo sorprendidos por personal policial que se hizo presente en el lugar.

El hecho delito fue tipificado como “Robo agravado por la intervención de un menor en grado de tentativa”. Las condenas Tras la presentación del juicio abreviado por parte de la Fiscalía y Defensa a cargo del Dr. Pablo Sotelo, la jueza Ríos dispuso condenar a Germán Exequiel Rossi, como coautor materialmente responsable del delito de Robo agravado por escalamiento (art. 167 inc. 4º en función del art. 163 inc. 4º del Código Penal), a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo (arts. 40 y 41 del Código Penal) y accesorias legales (art. 12 del Código Penal), debiendo ser declarado de reincidente (art. 50 del Cód. Penal).

Por su parte, condenó a Jonathan Ezequiel Rossi, como coautor materialmente responsable de los delitos de Robo calificado por escalamiento (art. 167 inc. 4º en función del art. 163 inc. 4º del Cód. Penal), Hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa (arts. 42 y 163 inc. 4º del Cód. Penal) y Robo agravado por la intervención de un menor en grado de tentativa (arts. 164, 41 quater y 42 del Código Penal), que concurren realmente entre sí (art. 55 del Cód. Penal) a la pena de tres años y seis meses de prisión de ejecución efectiva y accesorias legales (art. 12 del Código Penal). Fuente 03442