Conferencia de Scaloni después de lo sucedido con la cesión de jugadores y lo ocurrido en Brasil

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, tomó contacto con la prensa previo al duelo ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas y se refirió a la polémica respecto de la suspensión del último partido, ante Brasil al mismo tiempo en el que pidió que lo que sucedió con la cesión de futbolistas “no pase en la próxima fecha”.

“Siento que hay que replantearse muchas cosas, porque no puede pasarlo que pasó con la cesión de jugadores. Con selecciones que se quedaron sin algunos y con otras a las que vinieron pero tuvimos que devolverlos. Tenemos tiempo hasta la próxima fecha. Nos reuniremos los entrenadores, las mismas federaciones y buscaremos una solución. Esto, así, no puede seguir pasando en la próxima fecha”, expresó el director técnico de la Albiceleste en diálogo con la prensa, dejando en claro su postura sobre el tema.

Incluso, confesó que fue él quien tomó la decisión de enviar a los jugadores de la Premier League a Inglaterra con posterioridad al partido inconcluso ante Brasil, para evitar mayores problemas. “Como entrenador, tomé la decisión de que, después de Brasil, puedan volver a sus clubes, que era lo que las instituciones querían. La decisión la tomé porque los vi bastante agobiados porque sus clubes querían que vuelvan lo más rápido posible. Son situaciones que no tienen que volver a pasar bajo ningún punto de vista. Estos chicos han demostrado las ganas de estar y estamos agradecidos, pero no podemos ponerlos en estos aprietos. Tienen que venir con la mente libre, sabiendo que vienen a jugar los partidos para los que están disponibles y no estar con esas preocupaciones”, cerró.