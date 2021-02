Confirmado el fixture para el arranque del Torneo Federal

En la víspera del comienzo de la competencia el próximo viernes, se conoció como se jugarán las dos primeras fechas del cronograma en las ocho divisiones. Regatas Uruguay debutará ante Central Entrerriano como local y luego viajará a San José el 7 de marzo.



Recta final para el arranque del Torneo Federal de Básquetbol, que iniciará este viernes 26/02 con 20 encuentros y cuya primera fecha continuará el domingo 28/02 con otros ocho juegos en varios puntos del país. Tras la oficialización del reglamento y protocolo, en las últimas horas también quedó confirmado el cronograma de la competencia para los 69 equipos participantes.

Los clubes estarán repartidos en ocho zonas respetando la cercanía geográfica. A su vez, las divisiones con más equipos como NOA o la Metropolitana estarán subdivididos en dos grupos, Norte y Sur. La fase regular se disputará en formato todos contra todos hasta el comienzo de los playoffs previsto para el 11 de junio. La novedad para esta edición es la incorporación de los equipos de Liga de Desarrollo de nueve clubes que disputan nuestra Liga Nacional.

FIXTURE

ZONA ENTRE RÍOS

JORNADA 1

26/02 – RACING CLUB DE GUALEGUAYCHÚ vs DEP. LUIS LUCIANO DE URDINARRAIN

26/02 – REGATAS URUGUAY vs CENTRAL ENTRERRIANO

26/02 – FERROCARRIL DE CONCORDIA vs SOC.Y DEP. SAN JOSE

JORNADA 2

05/03 – FERROCARRIL DE CONCORDIA vs RACING CLUB DE GUALEGUAYCHÚ

05/03 – CENTRAL ENTRERRIANO vs DEP. LUIS LUCIANO DE URDINARRAIN

07/03 – SOC.Y DEP. SAN JOSE vs REGATAS URUGUAY