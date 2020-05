Confirman cuarto caso de dengue en Caseros

En la vecina localidad se confirmó el cuarto caso positivo y hay otros tres sospechosos mas en análisis. Además, confirmaron que en la búsqueda de larvas, el equipo sanitario uruguayense encontró Aedes Aegipty en casi todas las viviendas inspeccionadas.

Tal como se esperaba, se confirmó como positivo el cuarto caso de dengue en la ciudad de Caseros, departamento Uruguay. Era sospechoso por síntomas y por cercanía con los otros casos positivos registrados en la ciudad y sólo se aguardaban los análisis confirmando el diagnóstico. Este jueves por la noche, se confirmó que el análisis de sangre arrojó resultado positivo y con este son cuatro los afectados por la enfermedad en esta localidad.

Además, se informó que en estos momentos hay tres nuevos casos en estudio, continuándose con los operativos y controles sanitarios. Lo preocupante de la cantidad de casos en esta localidad tiene que ver con la densidad de población. Se trata de una localidad de unos 3 mil habitantes donde ya tiene 4 casos confirmados, que podrían llegar a 7 (es decir serían más de uno en 500).

El Ministerio de Salud de la provincia informó que los casos de dengue registrados ya pasaron los 500, siendo la mayor concentración en el departamento Paraná, seguido por los departamentos Nogoyá, Gualeguaychú, Concordia, Victoria, Colón, Diamante y Uruguay.

En nuestra ciudad

Por otra parte, se informa que en nuestra ciudad continúa la colocación de volquetes para el descacharrizado, la mejor arma de prevención contra el dengue. Este fin de semana están dispuestos en Barrio 2 de abril (Ruiz Moreno y Santa Teresita); Barrio La Quilmes (Ereño y Lepratti) y Barrio San Miguel (Blanchet 124).

Esta acción implementada está avalada por el protocolo emitido desde el Ministerio de Salud de la Nación que intenta con el acompañamiento de la ciudadanía erradicar la trasmisión del Dengue enfermedad que ya afectó a ocho personas en Concepción del Uruguay. El objetivo es evitar los recipientes con agua, lugar donde nace el mosquito.

Hasta el momento fueron 60 unidades desde que comenzó la iniciativa y lleva juntando 300 metros cúbicos de residuo chatarra. Estos se trasladan para su compactación en manos de los recicladores y el resto queda en el relleno sanitario.

Fumigación

El área de Salud Ambiental recuerda que la fumigación no tiene poder residual. Debe ser acompañada de acciones de control focal, es decir, eliminando todo tipo de recipientes, macetas, chatarras, baldes, cubiertas y todo elemento en que se junte agua, ya sea poca o mucha, es el lugar en donde se produce el criadero de mosquitos.

Los organismos internacionales y nacionales de Salud subrayan que la medida principal y efectiva para prevenir las enfermedades transmitidas por los mosquitos Aedes Aegypti consiste en la eliminación de los criaderos, eliminando o tapando los recipientes que acumulen agua.

La fumigación que se realiza no mata a las larvas que se acumulan en un recipiente por lo que al día siguiente nacen sin ningún tipo de problemas. Por lo tanto, es un compromiso colectivo cuidar los lugares abiertos, proteger a nuestra familia y no suponer que con la fumigación se soluciona el problema. No obstante, estas tareas por parte de personal municipal dependiente de la Dirección de Salud Ambiental se continúa en un promedio de cuatro barrios por día en horarios pocos transitados.