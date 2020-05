Confirman un caso de COVID-19 en Chajarí

Se confirmó un caso de coronavirus en la localidad de Chajarí. Se trata de un paciente que se encuentra en buen estado general de salud (sin síntomas), según comunicaron desde el Hospital Santa Rosa de esa localidad.

El paciente es un adulto mayor oriundo de Chajarí, del departamento Federación, quien se encuentra en buen estado de salud, internado en un efector público, con antecedentes de viaje a de Buenos Aires, provincia con circulación viral. Fueron identificados y aislados por precaución 4 contactos estrechos.

Desde el nosocomio se indicó que este sábado tuvieron el resultado positivo de uno de las tres muestras (hisopados) que se habían realizado. Los otros dos, en tanto, uno fue descartado y el otro, al ser no detectable, se volverá a tomar la muestra (hisopar).

En relación a la situación epidemiológica, desde el hospital de Chajarí se informó que “se encuentra realizando el seguimiento a 38 personas que estuvieron en zona de transmisión del virus, los cuales no tienen coronavirus, no presentan sintomatología y está realizando el aislamiento correctamente”. “Y 150 personas ya han cumplido correctamente con el aislamiento”, se aclaró.