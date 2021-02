Confirmaron cronograma para las Eliminatorias

La Conmebol hizo oficial la programación de la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, en la que Argentina se medirá contra dos pesados: Uruguay, en condición de local, y Brasil, como visitante. El equipo de Lionel Scaloni, que marcha segundo, recibirá en el Estadio Único de Santiago del Estero a la Celeste, el viernes 26 de marzo a las 21.00, por la fecha 5, mientras que cuatro días más tarde, el martes 30 a las 21.30, se presentará en Recife ante la Verdeamarela.

Las Eliminatorias arrancaron de gran manera para la Selección Argentina, que consiguió tres victorias (Ecuador como local, y Bolivia y Perú como visitante) y un empate (Paraguay, en La Bombonera), resultados con los que se acomodó en el segundo puesto, detrás de Brasil, que fue el único conjunto que logró puntaje ideal en las primeras cuatro presentaciones.

En este contexto, Argentina buscará dar un paso importante rumbo a Qatar 2022 en los próximos dos partidos, teniendo en cuenta que si saca dos buenos resultados, se acomodará todavía de mejor manera en la tabla, más allá de que la doble fecha de marzo significará recién el primer tercio de las Eliminatorias. Ya con una base muy marcada, da la sensación de que Lionel Scaloni no tendrá grandes dudas para armar el once de cara a ambos clásicos.

Cronograma

Fecha 5

Jueves 25 de marzo

17.00: Bolivia vs. Perú

18.00: Venezuela vs. Ecuador

Viernes 26

17.00: Colombia vs. Brasil

21.00: Argentina vs. Uruguay

21.30: Chile vs. Paraguay

Fecha 6

Martes 30

16.00: Ecuador vs. Chile

19.15: Paraguay vs. Colombia

19.30: Uruguay vs. Bolivia

20.00: Perú vs. Venezuela

21.30: Brasil vs. Argentina