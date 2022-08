Confirmaron que «la casa presenta daños producidos por impacto de armas de fuego»

Una familia del Rancho Doble S encontró en su vivienda proyectiles de arma de fuego. La policía confirmó los daños y ahora investigan si provenían del Tiro Federal.

El Jefe de la Policía Departamental Uruguay, Martín Gaillard, relató el hecho ocurrido en el Barrio Privado Rancho Doble S durante el fin de semana. Allí una familia encontró proyectiles de armas de fuego en el techo del quincho luego de haber impactado en la habitación de su hija.

Al respecto, Gaillard relató «tenemos dos denuncias en este último tiempo de una misma propiedad donde días atrás hubo una práctica en el Tiro Federal y un proyectil habría dado sobre una propiedad».

Los propietarios de la vivienda, tras observar los proyectiles «se fueron hasta el Tiro Federal, allí nos convocaron a nosotros y en el lugar se hizo el relevamiento de quienes estaban practicando tiro ahí y con qué arma».

«Después se concurrió a la vivienda y se corroboró que efectivamente había unas improntas balísticas de proyectil y se encontraron tres proyectiles en la propiedad que habrían dado en las paredes de la misma», comentó.

Sobre el autor de los disparos Gaillard destacó «la persona que estaba efectuando las prácticas se puso a disposición sobre las armas y resta la corroboración si los proyectiles encontrados tienen que ver con este arma o no». «Lo cierto es que esta casa presenta daños producidos por impacto de armas de fuego y se da la situación de la práctica de tiro en el Tiro Federal, lo que resta es la comprobación», insistió Gaillard y seguidamente agregó «hay una distancia considerable pero no se puede descartar hasta no tener las pericias y el relevamiento científico de que sean o no esos proyectiles provenientes del Tiro Federal».

Sobre las investigaciones le Comisario aseveró «hemos dado intervención a la Justicia y están dirigiendo la investigaciones con nuestro peritos. La clausura preventivamente o no del Tiro Federal será un tema que evaluarán ellos en la semana, pero la habilitación o clausura del lugar no depende exclusivamente de la Justicia sino de ANMAC».