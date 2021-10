Conmoción en el rugby por la muerte de Sean Wainui una de las estrellas de los All Blacks

El mundo del rugby quedó conmocionado por la triste noticia de la muerte de Sean Wainui, una de las estrellas de los All Blacks, Selección de Nueva Zelanda, que se desempeñaba en los Chiefs del Súper Rugby y en Bay of Plenty de Nueva Zelanda, tras un accidente automovilístico en el que chocó con su vehículo contra un árbol.

“La muerte de Sean afectará profundamente a todas las personas implicadas en el rugby, en particular a sus compañeros de Bay of Plenty y de los Chiefs, con los que compartimos su pena”, declaró Mark Robinson, director general de la Federación Neozelandesa de Rugby, en un comunicado. Los Chiefs también se pronunciaron por sus redes sociales. “Sean ha sido una figura muy popular e influyente en los Chiefs y un modelo a seguir para nuestros jugadores jóvenes dentro y fuera del campo desde que llegó al club en 2018. Nuestro club no será el mismo sin él y lo extrañaremos profundamente. por todos nosotros. Te despedimos con los brazos extendidos de las multitudes que te esperan más allá de este reino terrenal. Nos dejas aquí despojados y ahogados en el dolor mientras lloramos por ti”, escribieron. “Estamos desconsolados en este momento. Sean, fuiste una inspiración y nunca serás olvidado”, sentenciaron los All Blacks.

Sean Wainui nació el 23 de octubre de 1995 y, a días de cumplir los 26 años, falleció tras un accidente automovilístico es lunes. Era una de las figuras de los Maori All Blacks, la Selección de Nueva Zelanda de rugby. En 2016, inició su carrera en el Súper Rugby para los Canterbury Crusaders y para 2018 llegó a los Chiefs. A mediados de 2021 estableció un récord: es el jugador con mayor cantidad de tries convertidos en un partido de Súper Rugby, con los cinco que anotó en el triunfo por 40 a 7 ante NSW Waratahs.