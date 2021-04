Continúa el Congreso de AMET para definir postura sobre la última oferta salarial

El conclave se inició el viernes pasado y pasó a un cuarto intermedio hasta este lunes · “Se decidió otra instancia de debate”, explicó el secretario general de AMET Entre Ríos, Andrés Besel, y aseguró: “Nos dimos este tiempo porque lo necesitamos para evaluar la propuesta”.

Estimó que la postura formal del sindicato se tendrá en horas de la noche y el martes será presentada ante las autoridades del Gobierno.

· Presencialidad



En diálogo con APF, Besel también se expresó respecto a la presencialidad en las escuelas. “Hay una sobrecarga hacia los maestros y profesores que no está contemplada en el salario y que no se ha estado evaluando en el marco de la bimodalidad”, aseguró al respecto.



Si bien resaltó “la importancia de la presencialidad y del proceso de enseñanza-aprendizaje” en las escuelas, subrayó: “Pero lo primero es cuidar la salud de estudiantes y docentes”.



En ese sentido sostuvo que “uno de los problemas es que no hay un programa claro y concreto para los trabajadores de la educación”.



Respecto a las condiciones de los establecimientos educativos, Besel cuestionó: “En 2021 no puede haber baños rotos y problemas sanitarios en lugares donde circulan tantos chicos y docentes”. Y advirtió que “si no se invierte en infraestructura sanitaria, no están dadas las condiciones en las escuelas”.