Continúa la campaña de descacharrización contra el Dengue

Todos los fines de semana la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Salud Ambiental, continúa con la colocación de volquetes. Este fin de semana serán instalados en Dra. Ratto y 21 de Noviembre, Avenida Paysandú y Malvar y Pintos, y en Artusi y Antártida Argentina.

Esta acción implementada está avalada por el protocolo emitido desde el Ministerio de Salud de la Nación, que intenta con el acompañamiento de la ciudadanía, erradicar la transmisión del Dengue. El objetivo es evitar los recipientes con agua, lugar donde nace el mosquito. Los recipientes son trasladados para su compactación en manos de los recicladores y el resto queda en el relleno sanitario.

El área de Salud Ambiental recuerda que la fumigación no tiene poder residual. Debe ser acompañada por acciones de control focal, es decir, eliminando todo tipo de recipientes, macetas, chatarras, baldes, cubiertas y todo elemento que en que se junte agua, ya sea poca o mucha, actuando como criadero de mosquitos. Los organismos internacionales y nacionales de Salud subrayan que la medida principal y efectiva para prevenir las enfermedades transmitidas por los mosquitos Aedes Aegypti consiste en la eliminación de los criaderos, desechando los recipientes que puedan acumular agua. Por lo tanto, es un compromiso colectivo cuidar los lugares abiertos, proteger a nuestra familia y no suponer que con la fumigación se soluciona el problema. No obstante, la fumigación por parte de personal municipal dependiente de la Dirección de Salud Ambiental se continúa en un promedio de cuatro barrios por día en horarios pocos transitados.

Sólo descacharrización

Una vez más, se solicita a la comunidad respetar el destino de los volquetes, que son sólo para depositar estos elementos que suelen encontrarse en los patios y pueden acumular agua: botellas y latas o demás recipientes sin tapa, macetas vacías, baldes, latones, gomas de vehículos, etc.