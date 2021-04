Continúa la tensión en los trabajadores de los Casinos de la provincia

Días pasados, ante la solicitud previa por parte de agentes de salas y casinos, se procedió a realizar una reunión entre los mismos y el Directorio del Instituto junto a la Gerencia General, Gerencia Administrativa y Gerencia de Casinos.

En representación de los empleados estuvieron presentes Gluschancoff, Lighuen Iván (Casino Concepción del Uruguay), Cejas, Francisco José (Casino La Paz), Gallegos, César Javier (Sala 25 de 25 de Mayo), Castañeda, Lorena Verónica (Sala 25 de Mayo); Aguirre Mauricio (Sala 25 de Mayo), Ramírez Nadia Angelina (Sala 25 de Mayo), Spais Eduardo Rubén Alberto (Casino Paraná); Gastaldi, Ariel Mario Alberto (Sala de Viale).

Los agentes plantearon los siguientes puntos:

• Expediente 248 copia para los empleados, para saber realmente cómo está

expresado y pedido.

• La reglamentación del 248 para todos los empleados de la provincia

• Licencias perdidas por año de COVID (2020)

• Participación del porcentaje del juego ON-LINE y demás juegos

• Actualización de códigos: Fines de Semana (041)- Refrigerio- Fallo de Cajas

• 20 prolongaciones y no 14 como es hoy

• Régimen horario en pandemia

Luego de un intercambio en donde se plantearon la situación actual de los trabajadores del IAFAS, en especial de Salas y Casinos y la situación presupuestaria y financiera del Instituto, se arribo a la siguiente conclusión:

Respecto al 248 se aclara a todo el personal que el IAFAS ratifica la intención de firmar la Resolución ad-referéndum del Poder Ejecutivo Provincial. Se procederá a realizar un análisis de la situación epidemiológica y sanitaria de la provincia al cierre del actual DNU Nacional y su respectivo decreto provincial (30/04/2021) y en la semana posterior se efectuará una nueva reunión con los representantes mencionados para analizar el momento del dictado de la norma. La misma procederá si a ese momento la situación sanitaria permite mantener las condiciones de Salas y Casinos iguales a como se encuentran a la fecha de hoy.

El directorio asume el compromiso de seguir armonizando y trabajando en la igualación de los adicionales entre Casa Central y Salas y Casinos, par que se concrete cuando sea factible.

Se aclara a todos los agentes que los juegos online relacionados con los juegos de Salas y Casinos se incorporarán como base para el Cálculo del Punto único.

Ante la consulta de un posible cierre total de Salas y Casinos, como ocurriera el año pasado, el Directorio se compromete a gestionar ante el Gobierno central la búsqueda de alguna solución para morigerar el impacto en los salarios y que no llegue a niveles similares al 2020.

En relación al resto de los puntos no mencionados serán evacuados por parte del Director Representantes de los trabajadores.

Por otro lado, trabajadores del Casino de Concepción del Uruguay manifestaron a La Pirámide, que “somos más de 850 familias que dependemos de este trabajo. Un trabajo del que no renegamos a pesar de no recibir un salario acorde al mismo. Los horarios rotativos, los fines de semana que perdemos de estar con nuestras familias, el trabajo insalubre ante la contaminación auditiva (y en algunas salas del humo del cigarrillo), la exposición al virus que sufrimos en nuestro ámbito laboral ,entre otras cosas más… Y nos seguimos esforzando para que las recaudaciones sean buenas. Nos llevó mucho tiempo darnos cuenta que teníamos que unirnos para que escuchen nuestro reclamo. AHORA LO ESTAMOS!! Los empleados de casino y tragamonedas necesitamos una respuesta URGENTE. Reclamamos el código 248 porque nos corresponde. Necesitamos que nuestros sueldos se eleven. Necesitamos que el presidente de esta institución apure la firma de este decreto. Nuevamente nos cierran la fuente de trabajo por la pandemia y volvemos a quedar desamparados cobrando casi nada. AHORA es cuando necesitamos ver el resultado de nuestro esfuerzo. El directorio se comprometió a no permitir que suframos lo mismo que el año pasado. Señor Vivas, señor Bordet… es YA!!!”