Continúan las gestiones para la Expo Concepción

La Comisión Organizadora de la Expo se reunió en las instalaciones del CeCat donde definieron distintos temas que tienen que ver con este evento que convocara a miles de personas.

Por parte de la Dirección de la Producción Municipal y el Centro Comercial, se definió el temario y cronograma de las conferencias que se brindarán a lo largo de los tres días de este encuentro, informando además como se está coordinando por parte de estas instituciones, las rondas de negocios que se están programando y concretar el encuentro entre empresas que puedan establecer relaciones comerciales a futuro.

Los coordinadores presentaron en esta reunión al jefe de la Policía Departamental Com. My. Martín Gaillard quien estuvo acompañado por el jefe de operaciones. Los mismos expusieron que ya están diagramando el operativo de seguridad que se implementará, no solo en el predio de la expo, sino en toda la zona, con el fin de brindar seguridad y tranquilidad a los vecinos que concurran a la misma.

También fue presentado el Sr. Gustavo Hanza a cargo de la Dirección de Seguridad ciudadana quien manifestó a los presentes que su área, también dispondrá del personal necesario a los efectos de ordenar el tránsito vehicular los días en que se lleve a cabo el evento.

La Sociedad Rural representada por el Ing. José Paoli, anunció que, en el marco de la Expo Concepción, esta entidad invita a concurrir al salón de actos de la Universidad de Concepción del Uruguay, para el día 29 de septiembre a una conferencia de un reconocido economista, cuyo tema a desarrollar es un análisis sobre la situación económica actual.

Por último, los coordinadores informaron al grupo, que prácticamente ya no quedan stands disponibles, demostrando de esta manera el gran interés que hay en el sector industrial y comercial por estar presentes en esta edición. Comentaron además que se están desarrollando tareas de movimiento de suelos y nivelación con el objetivo que el predio se presente con todas las comodidades adecuadas y necesarias para que el público pueda disfrutar de este evento de magnitud.