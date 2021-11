Continúan las inspecciones de Uatre en el Departamento Uruguay

En el día de hoy, 8 de noviembre, se llevaron a cabo inspecciones en distintos establecimientos de la zona rural de Herrera. Los mismos se llevaron a cabo por parte de la Seccional 415 de UATRE en conjunto con la Secretaría de Trabajo de la Provincia.

Como resultado de estos relevamientos se tomó conocimiento de distintas irregularidades relacionadas con el pago de los aportes a los organismos de la seguridad social, trabajadores mal categorizados o sin capacitación sobre el uso adecuado en cuanto a las fumigaciones.

“Cuando se realizan estas inspecciones siempre se encuentran irregularidades, es por ello que seguiremos las actuaciones en la Secretaría de Trabajo en nuestra delegación local, insistiendo en la exigencia de mantener condiciones de trabajo y registración del mismo en consonancia con la normativa vigente”, acotó Mario López, Secretario General de la Seccional 415 de UATRE, perteneciente al departamento Uruguay.

“Seguiremos recorriendo los establecimientos del departamento, controlando no sólo el trabajo no registrado si no también realizando inspecciones de seguridad e higiene laboral, como los hemos realizado hoy con el inspector Óscar Mendez”, añadió Eric Sanguinetti, Secretario Adjunto de la delegación local de UATRE.