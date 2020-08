Contra las quemas en las islas: Los santafesinos marcharon desde Rosario hasta Victoria

Unos 5000 santafesinos marcharon ayer desde Rosario hasta la localidad entrerriana de Victoria a través del puente que une ambas ciudades, para protestar contra las quemas en las islas del delta del Paraná y en reclamo de una “urgente” Ley de Humedales.

telam rosario 08-08-2020 La marcha contra los incendios en las islas esta vez cruzó el puente hacia Rosario-Victoria. Los manifestantes que piden una ley de humedales, se concentraron esta tarde en la cabecera del puente por cuarta vez. Cruzaron a pie hasta el el otro lado del rio Paraná. Foto Sebastian Granata

“Queremos una Ley de Humedales, es una deuda de años y muy importante, pero no una ley que quede bien con dios y con el diablo”, dijo a Télam, el integrante de la Multisectorial por la Ley de Humedales, Ivo Peruggino.



Pruggino destacó que “necesitamos una ley que desde el momento de su sanción prohíba cualquier actividad productiva a gran escala para que no suceda lo que pasó con la Ley de Bosques, que mientras se hacían lo relevamientos territoriales tuvimos los picos de deforestación más grandes de la historia de la Argentina”, enfatizó.



“También denunciamos que el sector agropecuario dice que quema los campos de las islas para mejorar la pastura, pero queremos aclarar que no son campos porque es tierra flotante y la pastura del humedal es perfecta no necesita ser mejorada”, indicó.



“Sabemos que el sector ganadero no es el único que lleva adelante estas quemas, sino que también se habla de un gran negocio inmobiliario”.

En esa línea, aclaró que la postura de la Multisectorial es que “consideramos que no es nuestra responsabilidad como ciudadanos averiguar quienes son los responsables de las quemas, eso se lo dejamos al poder ejecutivo y judicial, nosotros nos vamos a oponer a cualquier motivo por el cual se esté tratando de esta manera no sustentable al humedal”.



La marcha arrancó a las 12.30 desde el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario en donde los manifestantes partieron hacia el Puente Rosario-Victoria montados en bicicletas que llegaron a ocupar 3 cuadras.

Al llegar al puente, se unieron más personas que esperaban con pancartas y bombos para el inicio de la marcha hacia Victoria.



Los organizadores habilitaron un “sector de sanitización” para que los manifestantes pudieran desinfectarse, a cargo de estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que brindan su apoyo para cumplir con los protocolos sanitarios ante la gran aglomeración de personas y cerca de las 15 comenzó la caminata hasta el peaje de Victoria.

“Fue una marcha por el puente super festiva, llena de cánticos y alegría”, remarcó Peruggino.



Los manifestantes leyeron un documento con exigencias para la preservación de los humedales, que el próximo martes, la Multisectorial entregará a los concejales municipales de Rosario cuando sesionen en las islas para darle “visibilidad al conflicto”.