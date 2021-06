Copa América: Bolsonaro confirmó a Brasil y las sedes

Luego de las dudas sobre su realización, el presidente brasileño confirmó las ciudades que albergarán el certamen continental de naciones: Brasilia, Río de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás y otro estado por definir.



El domingo por la noche, la Conmebol informó por Twitter que la Copa América 2021 no se realizaría en Argentina. El acto siguiente ocurrió el lunes por la mañana: asignó a Brasil como país organizador del torneo pese a su crítica situación ante la pandemia de coronavirus. Su presidente, Jair Bolsonaro, declaró este mismo martes por la mañana que “si es por mí, habrá Copa América en Brasil”. Y por la tarde se encargó de reconfirmar a su país como anfitrión y mencionó a las sedes que albergarán los partidos.

La Copa América 2021 tendrá su partido inaugural el 13 de junio y la final, el 10 de julio. Los estados que Bolsonaro confirmó como sedes son: Brasilia, Río de Janeiro, Mato Grosso do Sul y Goiás, mientras que una quinta ciudad está por definirse.

Resta definir cómo se distribuirán los partidos de todo el torneo, la cantidad y de qué manera. Deberán tener en cuenta la logística, el traslado, lugares de entrenamiento y de alojamiento. En Río de Janeiro, en el Estadio Maracaná, podría disputarse la final de la Copa América 2021.

Según Bolsonaro, hasta el momento, cinco gobernadores han mostrado interés en albergar el torneo. El presidente, sin embargo, solo nombró cuatro estados. Luego, agregó: “Y tenemos un gobernador interesado más ahora, que llegó un poco tarde, preparándose también para albergar la Copa América. Entonces, al parecer, siguiendo los protocolos sanitarios, Brasil será sede de la Copa América”.

Tras el anuncio del presidente brasileño, el Jefe de Gabinete Luiz Ramos, respaldó las palabras de Bolsonaro en su Twitter: “¡Ganó la coherencia! Brasil, que alberga partidos por la Libertadores, Sudamericana, por no hablar de los campeonatos estatales y brasileños, no pudo darle la espalda a un campeonato tradicional como este”, escribió, y enlistó los cuatro estados que actuarán de sede.