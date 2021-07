Copa América: El técnico Scaloni todavía mantiene algunas dudas

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, contará con el volante Angel Di María de cara al partido del sábado ante Ecuador, por los cuartos de final de la Copa América Brasil 2021 y aguardará por la evolución física del central Cristian Romero, aunque todo indica que estará disponible.



Di María se sumó al entrenamiento vespertino en el predio de la AFA recuperado de un golpe en el gemelo derecho, que no le permitió ser parte del plantel en la goleada 4-1 ante Bolivia en el cierre del grupo A. El volante de París Saint Germain de Francia llegará en óptimas condiciones ante los dirigidos por Gustavo Alfaro, y dependerá de Scaloni su lugar en el equipo titular.

La situación de Romero es a la inversa. El defensor de Atalanta de Italia padece una distensión en la rodilla izquierda y está en duda ante Ecuador. Romero realizó ejercicios con pelota y será exigido por el cuerpo técnico para determinar su regreso a la formación titular.

El ex Belgrano juega a contrarreloj con su recuperación con vistas al primer partido con carácter eliminatorio, donde la Argentina no puede dar ventajas frente a un rival de cuidado. En caso que Romero quede descartado, el defensor de Fiorentina de Italia, Germán Pezzella, surge como su posible reemplazante para acompañar a Nicolás Otamendi en la zaga central.

La posible formación presenta varias incógnitas, pero más que nada por el rendimiento parejo que demostró el plantel en lo que va de la Copa América.

Scaloni preservó ante Bolivia a los futbolistas que tenían riesgo de sumar una tarjeta amarilla más. Esos jugadores fueron Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes y Lautaro Martínez. El arquero no fue convocado y el resto jugó unos minutos en el segundo tiempo. Los otros marginados resultaron Lucas Martínez Quarta y Joaquín Correa, pero no son titulares en la consideración de Scaloni.

Emiliano Martínez, de actuación convincente en la Copa América, retornaría en lugar de Franco Armani, y Nahuel Molina jugaría por Gonzalo Montiel como lateral por la derecha. El entrenador deberá definir al lateral por la izquierda. Los buenos rendimientos de Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña hacen que el puesto no tenga un dueño y dependerá de la idea de Scaloni.

El ex Racing presenta una leve ventaja respecto del actual defensor de Ajax de Países Bajos, pero están muy parejos. El mediocampo presenta otra duda técnica en la posición de volante central: Paredes o Rodríguez. El ex Boca empezó como titular la Copa América, y el ex River ganó terreno con sus últimas presentaciones.

Alejandro Gómez jugó los últimos partidos como titular (Paraguay y Bolivia) y en ambos convirtió. Además se acopló perfectamente al funcionamiento ofensivo en conexión con Messi. Es otra de las dudas de Scaloni. El equipo sería con E. Martínez; Molina, Romero o Pezzella, Otamendi, Tagliafico o Acuña; De Paul, Rodríguez o Paredes, Lo Celso o Gómez; Messi, L. Martínez, N. González o Di María.