Copa América Femenina: Argentina cayó en semifinales y jugará por el 3er puesto

La Albiceleste perdió por 1-0 contra las Cafeteras, en la semifinal del certamen continental. Ahora, disputará el partido por el tercer puesto contra Brasil o Paraguay, donde tendrá la última chance de clasificación directa al Mundial del 2023.

La Selección Argentina femenina no logró meterse en la final de la Copa América: cayó por 1-0 frente a Colombia, en el estadio Alfonso López de Bucaramanga, en la semifinal del certamen continental.

El equipo de Germán Portanova fue de mayor a menor a lo largo del encuentro. La chance más clara la tuvo a los 16 minutos: un remate de Estefanía Banini que la arquera colombiana Catalina Pérez despejó de gran manera.

Por su parte, Colombia se acomodó con el correr de los minutos y empezó a dominar el encuentro. A los 36, casi abre el marcador con un bombazo de Mayra Ramírez, que dio en el travesaño.

En el arranque de la segunda mitad, el conjunto local reclamó un penal de Sophie Braun sobre Mayra Ramírez. Y, poco después, a los 18, logró ponerse en ventaja: tras un mal despeje de Agustina Barroso, Linda Caicedo definió cruzado y marcó el 1-0.

La Selección Argentina casi no reaccionó tras el golpe del gol. Encima, a los 27 minutos la Albiceleste se quedó con una jugadora menos, con la expulsión de la defensora Gabriela Chavez por doble amarilla.

Colombia dominó, pero no logró estirar la ventaja y el encuentro finalizó por 1-0. El equipo de Nelson Abadía ganó y se clasificó a la gran final de la Copa América, que se disputará este sábado. Por su parte, la Albiceleste jugará por el tercer puesto contra Brasil o Paraguay (chocan este martes, en la otra semi), este viernes.