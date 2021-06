Copa América: La Selección Argentina se prepara para el debut

El entrenador del conjunto nacional ya analiza la formación para enfrentar a Chile, el lunes en Río de Janeiro. Y Lionel Scaloni tiene algunas dudas en tres puestos puntuales.



Las dudas de Scaloni para el debut ante Chile el próximo lunes.

Luego de la definición en la lista, ahora la Selección Argentina ya se enfoca en el debut en la Copa Argentina, frente a Chile, el lunes en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.

El entrenador analiza si ratificar en el arco a Emiliano Martínez (de sólidas presentaciones frente a Chile y Colombia) o que regrese Franco Armani, a quien considera su arquero titular (se perdió los dos encuentros por seguir dando positivo por coronavirus en el testeo).

Otra de las dudas de Scaloni es en la zaga central. En ese sentido, Lucas Martínez Quarta -quien fue titular ante el conjunto chileno pero no fue ni al banco en Colombia- pelea por un lugar con Germán Pezzella.

A su vez, el técnico aún no definió si el lateral izquierdo frente a Chile será Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico. En principio, el futbolista del Sevilla le ganaría la pulseada al jugador del Ajax.

El conjunto nacional formaría con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González.

El mensaje de Foyth

En su cuenta de Twitter, Foyth manifestó lo siguiente luego de quedar afuera de la lista de Argentina para la Copa América: “Siempre es un orgullo ponerme la camiseta de la Selección y representar a Argentina. En unos días empieza la Copa América y este año me toca acompañar y apoyar desde afuera como un argentino más, deseando lo mejor para todo el grupo”.