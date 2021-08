Copa Argentina: Boca superó a River por penales y avanzó a Cuartos de Final

Boca se quedó con el Superclásico ante River por penales y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina. Tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario, el Xeneize se impuso por 4-1 en la definición desde los doce pasos y enfrentará a Patronato en la próxima instancia.



Boca salió dispuesto a jugar corto y dificultar el sistema de juego de River. Incluso, los dirigidos por Russo forzaron errores presionando. Juan Ramírez fue uno de los puntos altos del Xeneize en la primera parte y provocó varias amonestaciones en el rival. Sin embargo, Boca no estuvo fino en los últimos metros y casi no llegó con peligro.

Por su parte, los de Gallardo tuvieron algunas dificultades en defensa, pero también encontraron la jugada de gol más clara cuando, a los 31 mintuos, Julián Álvarez se metió dentro del área, enganchó ante la marca de Izquierdoz y tiró un centro rasante. Rossi alcanzó a manotear la pelota y Romero, en primer lugar, y Zuculini, luego, no pudieron anotar el primero.

En el complemento, el elenco de la Ribera pareció salir más desconcentrado y sufrió los primeros minutos. El Millonario tuvo sus chances con Romero, que remató y, luego de que Izquierdoz tape el disparo, Zuculini tomó el rebote pero todo terminó en las manos de Rossi.

La más clara del Xeneize llegó a los 14 cuando Briasco recuperó tras una mala salida de River, pero no pudo terminar bien la jugada. En sintonía con lo que fue la primera mitad, el segundo tiempo careció de situaciones de peligro y llevó la definición de la llave a la tanda de los penales.

Allí, Rojo comenzó convirtiendo y Rossi se lució al taparle el remate a Álvarez. Ese arranque le dio un envión al Xeneize que no falló en ninguno, mientras que Romero tiró directamente afuera el segundo penal de River. Finalmente, Izquierdoz marcó el cuarto y Boca se llevó el Superclásico. En la próxima instancia del certamen enfrentará al conjunto de Paraná, que viene de dejar en el camino a Villa San Carlos.