Copa Argentina: Con un golazo de Cazares Independiente pasó a 8vos

Independiente sacó adelante un duro partido en Jujuy, venció 1-0 a Atlético Tucumán con un golazo de Juan Cazares y se metió en los octavos de final de la Copa Argentina. Con el gol del ecuatoriano, los del Rojo terminaron sacando pasaje a la siguiente ronda.

En la primera parte, el Rojo desde el dominio del balón tuvo un primer cuarto de hora muy bueno, pero no lo pudo trasladar al marcador. Así, con el correr de los minutos, fue perdiendo ese control y el Decano comenzó a ser más punzante en cada ataque, aunque tampoco aprovechó cada situación que tuvo para romper con el cero. De esta forma, ambos equipos se fueron al descanso con un justo empate, ya que no estuvieron finos en las pocas ocasiones que generaron y se neutralizaron de gran manera.

En el complemento, el trámite de juego cambió con respecto al primer tiempo, ya que el ritmo y las chances disminuyeron ampliamente. Ante esto, el elenco tucumano, fiel a su estilo, retrocedió unos metros y comenzó a jugar de contra, siendo así que por intermedio de Ramiro Ruiz Rodríguez tuvo la más clara, pero no pudo por duplicado ante Sebastián Sosa. Y rápidamente, el los dirigidos por Eduardo Domínguez se hicieron presente y le dieron un duro golpe a los de Lucas Pusineri, porque Juan Cazares marcó el primero de la noche luego de un gran remate que dejó sin posibilidad a Carlos Lampe.

De esta forma, los de Avellaneda sacaron adelante una serie muy complicada ante un siempre duro rival y se metieron en los octavos de final, donde allí chocarán frente a Vélez, que en la fase anterior eliminó a Independiente Rivadavia.

