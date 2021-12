Copa Argentina: De las manos de Rossi, Boca salió nuevo Campeón

El Xeneize se impuso por 5-4 en los penales, tras igualar por 0-0 en los 90 minutos en la final contra Talleres, en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Rossi le contuvo el segundo penal a Fértoli y convirtió los cinco penales de la definición.

El Xeneize se impuso a Talleres por 5-4 en los penales, luego de igualar por 0-0 en los 90 minutos, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Agustín Rossi atajó un penal clave y Eduardo Salvio sentenció la serie. Sebastián Battaglia conquistó su primer título como DT del equipo, en medio de la incertidumbre por su futuro para 2022.

El encuentro fue friccionado desde el inicio: hubo más faltas, peleas y amarillas que llegadas de peligro. El conjunto cordobés, con poco, tuvo las más claras: una llegada de Rafael Pérez (que tapó Luis Advíncula con lo justo) y un disparo de Diego Valoyes que casi se le escapa a Agustín Rossi (terminó en el corner).

Por su parte, el Xeneize casi no inquietó a Guido Herrera: generó pocas aproximaciones y no remató al arco en toda la primera mitad.

El segundo tiempo fue igual de trabado. Luis Vázquez tuvo su oportunidad, pero no pudo conectar su cabezazo. Fue la única aproximación de Boca al arco de Talleres.

El Xeneize se quedó con uno menos a los 20 minutos: Juan Ramírez vio la roja por una entrada a Nahuel Tenaglia. Sebastián Battaglia decidió rearmar el mediocampo y, al igual que en la expulsión de Marcos Rojo en el Superclásico, decidió sacar a Edwin Cardona.

Por su parte, Talleres se perdió la más clara: Héctor Fértoli no llegó a conectar un centro preciso de Ángelo Martino y la pelota pasó cerca del arco. Cuando faltaban pocos minutos para el final, Luis Vázquez acusó una molestia: el técnico del Xeneize decidió mandar a la cancha al lateral Agustín Sández.

El primer remate de Boca al arco llegó a los 40 del segundo tiempo. Sebastián Villa se sacó de encima a Nahuel Tenaglia sobre la banda izquierda y disparó: el remate fue débil y Guido Herrera controló sin problemas.

Con el 0-0 en los 90 minutos, todo se definió en los penales. El Xeneize -al igual que en las series contra River y Patronato- se impuso con Agustín Rossi como héroe. El arquero le tapó su disparo a Héctor Fértoli. Mateo Retegui, Juan Méndez, Enzo Díaz, Michael Santos convirtieron para la T. Por su parte, Marcos Rojo, Carlos Izquierdoz, Cristian Pavón y Agustín Sández anotaron para Boca. Eduardo Salvio -quien se recuperó de una grave lesión en su rodilla- fue el autor del gol clave para el título. El Xeneize conquistó por cuarta vez la Copa Argentina (1969, 2012 y 2015, las anteriores). Y Sebastián Battaglia alzó su primer título como técnico.