Copa Argentina: Patronato y Talleres se clasificaron por penales

Patronato, de Paraná se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina tras vencer a Colón, de Santa Fe, en cancha de Newell’s Old Boys, por 3-2 en definición por tiros penales, luego de igualar 1 a 1 en los 90 minutos regulares. En Salta Talleres y Chaco For Ever empataron en cero y el equipo cordobés se impuso 4 a 3 en una atípica definición con varios penales fallados.



En la próxima instancia el conjunto entrerriano se enfrentará con el ganador de la serie de 16avos. de final que el próximo miércoles 29 del corriente dirimirán Gimnasia y Esgrima La Plata y Flandria.

La definición desde los doce pasos fue insólita por donde se la mire: se fallaron cinco de los diez penales ejecutados, pero además hubo tres errados prácticamente idénticos. Tanto Diego García, Juan Barinaga -primer y tercer penal de Patronato-, como Paolo Goltz -primer penal de Colón- ejecutaron sus remates de la misma manera. Los tres patearon fuerte y al medio con la intención de asegurar el tiro, pero se les fue por encima del travesaño.

El penal decisivo lo ejecutó Wanchope Ábila, quien había convertido el único tanto del Sabelero en el partido, pero su remate se estrelló contra el poste derecho de Facundo Altamirano.