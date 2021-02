Copa Argentina: Una caravana despidió al Depro rumbo a Buenos Aires

Por estos días, Pronunciamiento está en la mira de la patria futbolera y ayer madrugó para despedir al Deportivo que partió en la mañana rumbo a Banfield donde hoy enfrentará a River por la Copa Argentina. Será desde las 21.10 por la 32avos. de la Copa Argentina.

El micro fue despedido por todo Pronunciamiento antes de partir. (captura de vídeo)





Llegó el día tan esperado para el Depro, el equipo de la pequeña localidad del departamento Uruguay, la de menos de 3000 habitantes, el equipo que no llega al 1% del presupuesto del rival. Pero esta noche, cuando el árbitro de la señal, serán 11 contra 11, todos saben que no será fácil pero quien les quita el sueño de enfrentar y vencer a un grande del país y el continente.



El plantel azulgrana fue despedido por una larga caravana que fue encabezada por la autobomba de los Bombero Voluntarios, en sus redes sociales el club despidió la delegación de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes embarcada en dos colectivos. «Así nos vamos. El pueblo madrugó para despedir a su plantel que viaja rumbo a Buenos Aires para enfrentar a River. Gracias a los bomberos voluntarios por acompañarnos con su autobomba y a toda la comunidad».



El partido comenzará a las 21,10 en el Florencio Sola de Banfield, enfrente estará nada menos que River que según Gallardo tiene una sola duda para enfrentar al Depro. El técnico señaló auer, “Tenemos muchos chicos y lesionados. Tenemos a (Nicolás) De la Cruz que estaba con una pequeña carga, no sabemos si va a poder estar mañana. No va a variar en la línea de tres centrales. Me falta un nombre, veremos si no es De la Cruz quién va en ese lugar”. Los nombres confirmados por Gallardo son Armani, Casco, Díaz, Rojas, Pinola, Angileri, Enzo Pérez, Julián Alvarez, Borré y Matías Suárez.