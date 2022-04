Copa de la Liga: Estudiantes ganó sin jugar bien pero se aseguró la Zona B

El Pincha no jugó bien, pero fue efectivo para superar a Aldosivi y asegurarse el primer puesto. Los de Palermo siguen cuartos. Segundo objetivo conseguido para el Pincha que se metió en cuartos la fecha pasada y ahora se aseguró el mejor lugar de su Zona. Gimnasia por su parte goleó a Patronato 6 a 0 y sueña con la clasificación a cuartos.

Luego de asegurarse la fecha pasada el ingreso a los cuartos de final de la Copa de la Liga, a Estudiantes le quedaba confirmar el primer puesto de la Zona B del certamen. Zielinski puso un 11 con todos los titulares que estaban sin molestias físicas. Es que no era un partido de los fáciles para el Pincha. Enfrente estaba un Aldosivi que, si bien venía de perder con Huracán, arrastraba cinco triunfos en los últimos siete partidos y todavía se ubica cómodo en el cuarto puesto de la tabla.

Terminó siendo redonda la apuesta para el Ruso, porque venció al equipo de Palermo, cumplió los objetivos, la última fecha no la jugará por nada y encima limpió de amarillas a dos jugadores importantes como Morel y Díaz, que estaban en el límite de cuatro.

Mucho se habla de que el estilo de Estudiantes no es tan vistoso ni lindo de ver como el del Racing de Gago, el líder de la otra zona y único invicto. Pero lo cierto es que al equipo de Zielinski le resulta con un juego práctico, muchas veces buscando la segunda jugada tras saltear líneas y sacándole el jugo a todas las pelotas paradas. De hecho, así se lo terminó ganando. Prefirieron parar un ataque para que Penel señalara la falta y allí fueron los lungos. Faltaban 13 minutos cuando Devecchi rechazó corto incomodado por Mauro Boselli y la pelota le quedó para la zurda a Morel, que terminó pegándole cruzado para el 2-1. Antes de eso, el partido no había sido bueno aunque sí emotivo.

Gimnasia goleó 6-0 a Patronato y sueña

El Lobo le clavó una media docena histórica a Patronato y quedó a un paso de la zona de clasificación.

El cuadro platense líquido la cuestión en el primer tiempo con el 3-0 parcial, pero fue por más. Y gracias a ello, elevó su diferencia de gol y se posicionó en la quinta ubicación, con el mismo puntaje que Argentinos (21), el último que se está clasificando. Con una efectividad admirable, los dobletes de Brahian Alemán y de Tarragona, más el quinto de Carbonero y el sexto de Ramírez, arrolló al Patrón. Ataques veloces permitieron que el Lobo, ante cada aceleración, pusiera a Patronato de rodillas. El team de Gorosito aprovechó los espacios que el local dejaba atrás y lo hundió en la impotencia.

Gimnasia se prendió con en la pelea por el boleto a los play-offs. Dio un show de goles y Patronato, que venía de vencer a San Lorenzo, quedó muy malherido, en medio de un clima tenso entre sus hinchas.