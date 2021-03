Copa de la Liga Profesional Boca, con Tévez para visitar a Vélez y cambiar la imagen

El Fortín y el Xeneize se medirán esta noche a las 21:30 en el encuentro sobresaliente de la Fecha 4 de la Copa de la Liga Profesional 2021. Vélez viene con 3 triunfos al hilo, y Boca un poco golpeado, pero se confirmó la vuelta de Tévez.

Boca Juniors tendrá este domingo la vuelta de su máximo emblema y capitán, Carlos Tevez, para visitar a Vélez Sarsfield, líder invicto de la Zona B de la Copa Liga Profesional 2021, en un partido que le planteará como desafío revertir la deslucida imagen que ofreció recientemente en la Copa Argentina.

El partido en el estadio José Amalfitani de Liniers, correspondiente a la cuarta fecha, será arbitrado por Diego Abal desde las 21:30, con transmisión del canal TNT Sports.

Tevez, de 37 años, regresará al equipo después de tres partidos ausente por la muerte de su padre, Don Segundo, el pasado 21 de febrero.

El “Apache” volvió a la convocatoria del director técnico Miguel Ángel Russo, que analiza entre su ingreso a la formación titular y su disposición en el banco de suplentes por haber pasado ocho días sin entrenarse con el plantel.

Como sea, el retorno de Carlitos es una excelente noticia para un Boca descacarado en las últimas presentaciones. En ausencia del capitán, el “Xeneize” le ganó a Newell’s en Rosario (1-0), empató con el ascendido Sarmiento de Junín en la Bombonera (1-1) y sufrió inesperadamente para superar a Claypole, de la Primera C, en los 16vos. de final de la Copa Argentina.

Los cuestionamientos a Russo aumentaron sus decibeles en momentos que Boca ingresa a un tramo crucial de su participación en la Copa LPF, ya que después de visitar a Vélez afrontará el superclásico ante River, de local.

Otra novedad en Boca será la presencia entre los relevos del mediocampista Agustín Almendra, que vuelve después de un conflicto con el club que lo marginó durante todo 2020.

El equipo de Liniers, que junto a Boca es uno de los clasificados para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021, lidera con 9 unidades después de ganar en sus tres presentaciones.

River mañana

El conjunto de Marcelo Gallardo volverá a jugar como local en el Monumental, mañana lunes 8 de marzo a partir de las 21.30 horas cuando reciba por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional a Argentinos Juniors. El árbitro del encuentro será Nicolás Lamolina y se podrá ver por la pantalla de Fox Sports Premium. El equipo de Napoleón va por su tercera victoria consecutiva en el torneo local

River conquistó en la semana un nuevo título, la Supercopa Argentina, luego de derrotar por 5 a 0 a Racing en Santiago del Estero, razón por lo que jugará recién mañana su compromiso por la Liga. Si bien todavía no lo confirmó, el Muñeco podría poner en cancha a los mismos once que salieron contra la Academia, se trata de: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, Robert Rojas, David Martínez, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Jorge Carrascal; Matías Suárez y Rafael Santos Borré. Aunque no sería una sorpresa que Agustín Palavecino se gane un lugar en el once inicial ya que viene mostrando un muy buen rendimiento cuando le toca jugar.

Partidos de hoy

17.10 Arsenal – Estudiantes LP.- Árbitro: Germán Delfino

19.20 Patronato – Unión SF.- Árbitro: Fernando Espinoza

19.20 Gimnasia LP – Defensa y Justicia.- Árbitro: Néstor Pitana

21.30 Vélez Sarsfield – Boca Juniors.- Árbitro: Diego Abal

Mañana:

19.15 Racing Club – Rosario Central.- Árbitro: Hernán Mastrangelo

21.30 River Plate – Argentinos Juniors.- Árbitro: Nicolás Lamolina

Colón no para de ganar: 4 seguidos

Colón venció a Aldosivi y sigue con puntaje ideal en la Copa de la Liga Profesional. Los santafesinos, dirigidos por Eduardo Domínguez, se impusieron en el duelo y suman 12 puntos sobre 12 posibles, con cuatro victorias consecutivas.

Colón de Santa Fe, puntero invicto de la Zona A y dirigido por Eduardo Domínguez, derrotó anoche 2 a 1 a Aldosivi de Mar del Plata, orientado por Fernando Gago, por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Alexis Castro (26m. Pt) y Luis “Pulga” Rodríguez de penal (40m. St) anotaron para el ganador. Francisco Grahl de tiro libre (41m. Pt) había establecido el empate parcial.

Lanús alcanzó a Vélez

El Granate arrancó perdiendo pero termino dándolo vuelta y se impuso 2 a 1 en su estadio. Con este triunfo suma 9 puntos y alcanzó la cima de su grupo a la espera de lo que suceda con Vélez el domingo.

Lanús logró anoche una justa y agónica victoria ante Atlético Tucumán por 2-1, de local, en partido de la cuarta fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional, y al sumar 9 puntos alcanzó en la cima a Vélez, que mañana juega frente a Boca Juniors.

Guillermo Acosta abrió el marcador en el primer tiempo para Atlético Tucumán. En el segundo, José Sand, de tiro penal, y Matías Esquivel le dieron el triunfo a Lanús.

Godoy Cruz sobre el final

Godoy Cruz, con dos aciertos en los minutos finales, le ganó esta tarde a Platense por 3 a 1 en un partido jugado en el estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza, por la cuarta fecha de la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional.

Tiago Palacios abrió la cuenta para el “Calamar” a los 26m del primer tiempo y lo empató Ezequiel Bullaude siete minutos después para el “Tomba”. Ya en el complemento, Wilder Cartagena desniveló para el local a los 42m y lo selló Renzo Tesuri a los 47m.