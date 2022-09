Copa Entre Ríos de Ajedrez: Lihué Mahmud Schimpf se quedó con la Copa Sub 20

La joven promesa del ajedrez uruguayense volvió a festejar; ahora quedándose con la Copa Entre Ríos Juvenil. El torneo contó con la participación de 65 chicos de toda la Provincia en el total de la categoría.

El joven Lihué posa con el trofeo de la Copa Entre Ríos sub 20.





Con la organización del Club Social y Deportivo Federación y la fiscalización de la Federación Entrerriana de Ajedrez se llevó a cabo, en las instalaciones de NIDO (Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades), la Copa Entre Ríos Juvenil de ajedrez, Challenger «Juan Pablo Flores» reservado para chicos de la categoría sub12 hasta la sub20.

Fueron árbitros del certamen Alejandro Candarle (Director del Torneo), AN Nabila Villo (Árbitro principal), Bruno AN Werner (Árbitro Adjunto Principal) y AR Juan Villo (Árbitro).

Hubo participantes uruguayenses quienes cumplieron muy buena labor en sus respectivas categorías sobresaliendo, una vez más, lo realizado por Lihué Mahmud Schimpf que se quedó con la Copa Entre Ríos entre los sub20.

El uruguayense, con sólo 15 años, fue el 1º en la categoría sub20 y con ello se quedó con la Copa en juego en forma invicta. El torneo se desarrolló a 5 partidas de 30 + 10min de las que Lihué ganó 4 y entabló la restante para ganar con 4 puntos y medio.

Pero, además de lo realizado por Lihué, hubo otras actuaciones destacadas como la de Macarena Pajares quien, con 2 puntos logró el 1º puesto femenino en la categoría Sub14 y Francisco Escalada quien, con 4 puntos logro el 3º puesto en categoría sub12.

Posiciones finales: Sub-8: Mejor Absoluto: Tiziano Rader (Federación), Mejor Femenino: Paz Ojeda (Chajari), Sub-10: Mejor Absoluto: Agustín Fleitas ( Federación), Mejor Femenino: Ariadna González (Hernandarias), Sub-12: 1- Adra Lucas Issa (Paraná); 2- Jofré Juan Pablo (San Salvador) y 3- Francisco Escalada (Concepción del Uruguay), Mejor Femenino: Malena Candarle (Federación), Sub-14: Mejor Absoluto: Mariano Burna (Federación), Mejor Femenino: Macarena Pajares (Concepción del Uruguay), Sub-16: Mejor Absoluto Dana Simón (Hernandarias), Mejor Femenino: Orianna Sclavi (Federación), Sub-18: Mejor Absoluto Micael Farías (Concordia), Sub- 20: Mejor Absoluto: Matías Leguiza (Villaguay), Sub-20: 1- Lihué Mahmud Schimpf (Concepción del Uruguay); 2- Luciano Lower (Concordia) y 3- Bautista Toller (Federación).

Campeones: Campeón Copa Challenger «Juan Pablo Flores»: Bautista Toller, Campeón Copa Entre Ríos Juvenil sub-12: Lucas Issa Adra, Campeón Copa Entre Ríos Juvenil sub-20: Lihué Mahmud Schimpf.

fuente Deporte Digital.