Copa Entre Ríos: Femenina San Marcial pasó y Almagro cayó con Independiente

En la tarde de ayer se jugaron los partidos de vuelta correspondiente a los cuartos de final de la Copa Entre Ríos Femenina, donde en cancha de Engranaje el equipo de San Marcial le ganó a Unión de Crespo y consiguió el pase a Semifinales.



En tanto las bicampeonas provinciales del Club Atlético Almagro, cayeron derrotadas por 3 a 1 ante Independiente de Gualeguaychú que se clasificó a Semifinales.

Almagro no pudo lograr la heroica contra Independiente y cayó derrotado por 3 a 1, con un global de 7 a 3.

El partido fue igual que el de ida, duro y donde por momentos fue mas luchado que jugado, pero la garra Aurinegra queria lograr dar vuelta la serie y meterse en semifinales, con el objetivo de buscar el tri campeonato, donde lo logró en los años 2018 y 2019.

A los 21′ del primer tiempo, Evelyn Reynoso definio contra el palo defendido por Lilian Romero y decretó el 1 a 0 parcial para la visita.

Foto e informe Leandro Dobler, prensa Almagro



En el segundo tiempo, el DT Diego Bonato metio mano en el equipo y logró nivelar el juego, pero en una contra, Ludmila Odiard define ante la salida de la 1 local y sentencio el partido a los 18′ del complemento poniendo el 2 a 0.

Las esperanzas volvieron a los 21′ cuando la goleadora del equipo, Melina Ramirez pone el descuento del partido y ahi se volvio una vez mas a jugar duro, donde Almagro intento pero no lo logro.

Ya sobre el final del partido, pone el 3 a 1 final Delfina Duarte luego de una falla en la defensa local, donde Almagro ya no contaba con Lilian Romero que habia sido expulsada minutos antes y el arco lo ocupo una de las ingresadas Erika Romero.

Goles: 21′ Evelyn Reynoso (I), 63′ Ludmila Odiard (I), 66′ Melina Ramirez (A), 91′ Delfina Duarte (I).

Semifinales:

San Marcial vs San Benito (Parana)

Independiente (Gchu) vs Def. Constitucion (Concordia).