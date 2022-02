Copa Entre Ríos: Gimnasia busca el pase a las semifinales ante Ferro

Esta tarde desde las 17 horas, en el Estadio Ramón y Manuel Núñez, Gimnasia y Esgrima y Ferrocarril de Concordia, jugarán el partido de vuelta de cuartos de final, de la Copa Entre Ríos “Torneo Carlos Romero – Copa Bonnin Hnos”.

En la ida fue victoria para el equipo azul de la Capital del Citrus y el Lobo deberá salir en busca de la victoria al menos por un gol para forzar los penales, o la clasificación por dos o más goles. Gimnasia regresa al Núñez tras la finalización de los trabajos del césped en el Núñez.

Programación de cuartos (Partidos de vuelta)

Domingo 27 de febrero:

Cancha de Gimnasia y Esgrima (17:00): Gimnasia y Esgrima(1) Vs Ferrocarril (2). Árbitro: Hernán Collazo, Asistentes: Triunfo Teles y Hugo Bustos, 4to Árbitro: Víctor Junco, Árbitros de Gualeguaychú.

Cancha de Camba Cuá (16:00), San Lorenzo (0) Vs Deportivo Urdinarrain (3). Cancha del Club Libertad (18:00): Unión de Villa Jardín(4) Vs Neuquen (2). Cancha Estadio Orlando Rebora (20:00): Atlético Maciá(2) Vs Central Larroque(4).