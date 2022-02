Copa Entre Ríos: Gimnasia cayó en la ida por 2 a 1 ante Ferro en Concordia

Por la ida de cuartos de Final de la Copa Entre Ríos, Gimnasia cayó como visitante ante Ferro de Concordia en el Parque Mitre. Federico Quiroz y Francisco Pereyra anotaron para el local, Román González empató transitoriamente para el Lobo, que jugó con 10 desde los 28 del PT.

El partido en el Parque Mitre comenzó con Ferro volcado en ataque y el joven equipo de Gimnasia no podía controlar al rival. Con muchas fallas en el fondo, ya sea en las coberturas como en las salidas, fueron convirtiendo al juvenil arquero Valentín Vázquez en la figura del partido.

Pero a los 26′ llegó el gol de Ferro, tras una jugada por derecha de Centurión y Federico Quiróz entró por el medio del área y conectó directo a las redes para decretar el 1 a 0 para Ferro. A los dos minutos del gol del Ferroviario, Zárate vio la tarjeta roja por una fuerte infracción al 10, Pereyra. Gimnasia en dos minutos se quedó con 1 menos y 1 gol abajo.a

Todo era de Ferro y Gimnasia no hacía pie, de ahí en adelante el Lobo aguantó y con uno menos pudo terminar solo 0-1 la primera mitad.

En el segundo tiempo las palabras de Pablo Ballay y el descanso, fueron mas que positivos para Gimnasia que salió mejor parado y en busca del arco rival. Así fue que tras un córner y varios rebotes en el área, Román González encontró la igualdad ante un Ferro que no era el mismo.

A partir de ahí el partido mostró dos posturas Ferro tirado al ataque y Gimnasia parado de contra. Lo tuvieron los dos, por una lado al velocidad de Gimnasia con Bordet y Maidana con The de referencia. Ferro en cambio volvió a convertir a Vázquez en figura. A los 41 tras un envío desde la izquierda, la peinó Pereyra en el área chica y puso el 2 a 1 para Ferro.

Fianlmente fue victoria para el local y fue justo para Ferro que lo buscó más pero no deja ser un resultado que deja abierta la llave para la definición como local de Gimnasia en Concepción del Uruguay.