Copa Entre Ríos: Gimnasia le ganó 2 a 1 a ADEV en la ida en Villaguay

El Lobo de Pablo Balay se trajo una importante victoria como visitante ante ADEV por el partido de ida de Octavos de Final en la Copa Entre Ríos. Iván González y Gaby Thea los goleadores de Gimnasia, Franco Aquino empató transitoriamente para el local.

Gimnasia se trajo una victoria importante de Villaguay. Foto Facebook ADEV.



Gimnasia se trajo una gran victoria como visitante en el aprtido de ida por Octavos de Final de la Copa Entre Ríos, no solo por el resultado sino por lo complicado del escenario donde se disputó el encuentro. Una cancha mas pequeña en dimenciones, a lo que están acostumbrados los jugadores y además con una superficie realmente complicada para jugar con la pelota pegada al piso, con muchos desniveles lo que sumado al intenso viento, hizo que el partido se juegue mucho por arriba y con poca precisión para el control del balón.

Gimnasia se puso rápidamente en ventaja a los 2′ minutos a través de Iván González, la ventaja le dio la tranquilidad al equipo de Pablo Balay que fue a buscar un resultado positivo. La visita fue como pudo en buscar del empate que llegó a los 29′ por medio de Franco Aquino que pudo meter a Gimnasia en el arco, con viento a favor pelotazo mediante. El Lobo un poco por no poder controlar la ventaja y el partido, sufrió el gol del empate.

En la segunda etapa el Gimnasia a pesar de no tener un buen primer tiempo en defensa, se paró mejor en la cancha y se acomodó en defensa, sin ponerse colorados a la hora de despejar cuando había que alejar el peligro. El gol de la victoria finalmente llegó desde su goleador Gabriel Thea que pudo capitalizar y darle los tres puntos a Gimnasia de cara al partido de vuelta.

Central Larroque sacó ventaja en la Ida

En el arranque de los octavos de la Copa Entre Ríos “Torneo Carlos Romero Copa Bonnin Hnos”, Central Larroque con goles de Lucas Viale y Urbano Quintana derrotó a Barrio Congo 2 a 1. El gol para la visita llegó por intermedio de Facundo Sabo que dejó abierta la serie.