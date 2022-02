Copa Entre Ríos: Gimnasia recibe a Adev por un lugar en cuartos de final

En el Estadio Simón Luciano Plazaola desde las 17,30, el equipo juvenil de Gimnasia y Esgrima que afronta la presente edición de la Copa Entre Ríos, intentará meterse entre los 8 mejores de la competición. El Lobo de Pablo Balay ganó en el partido de ida de octavos en Villaguay ante ADEV por 2 a 1 y con solo empatar esta tarde, clasificará a Cuartos de Final.



En la semana se conocieron las designaciones para los partidos de vuelta de la Copa Entre Ríos “Torneo Carlos Romero – Copa Bonnin Hnos” que organiza la Federación Entrerriana de Fútbol.



Designaciones para octavos (Partidos de vuelta)

Domingo 13 de febrero:

Unión V. J. (Cdia) Vs CAVE (Colón), Cancha de Victoria (17:00),

Árbitro: Darío Avalos, Asistentes: Víctor Junco y Ariel Ghibau de Gualeguaychú.

Barrio Congo (la Paz) Vs Central Larroque (Gchú), Cancha Polideportivo San Gustavo (17:00),

Árbitro: Elvio Olmos, Asistentes: Rene Silva y Enzo Blanco de Santa Elena.

San Lorenzo (Santa Elena) Vs San Benito (Paraná), Cancha de Camba Cuá (17:00). Árbitro: Maximiliano Clauss, Asistentes: Nahuel Herrera y Fabricio Monzon, de Paraná Campaña.

Neuquen (Paraná) Vs Viale F.C. (Pná Campaña), Cancha del Club Atlético Neuquen (17:30), Árbitro: Sergio Vergara Miño, Asistentes: Lautaro Castañola y Paola Eisenach, de Nogoyá.

Gimnasia y Esgrima (C del Uruguay) Vs ADEV (Villaguay), Cancha de Atlético Uruguay (17:30), Árbitro: Rodrigo Garcilano, Asistentes: Rafael Castillo y Adriel Fonzo. Terna de Victoria

Unión y Fraternidad (Villaguay) Vs Dep. Urdinarrain (Gchú), Cancha de Unión y Fraternidad (18:00), Árbitro: Darío Sandoval. Asistentes: Víctor Mora y Diego Antonetti, de Concordia

Ferrocarril (Cdia) Vs Huracán (Victoria), Cancha de Libertad (19:00), Árbitro: Daniel Zamora,Asistentes: Rodrigo Aldana y Santiago Mainero, de Paraná.

Atl. Maciá (Maciá) Vs Cultural (Pná Campaña), Árbitro: Hernán Collazo, Asistentes: Rubén Retamar y Claudio Gómez, Terna de Gualeguaychú.