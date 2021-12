Copa Entre Ríos: Gimnasia sufrió per venció 1 a 0 a Central Larroque

El Lobo le ganó a Central Larroque con gol de Matías Marquez a los 37′ del primer tiempo. Gimnasia aprovechó un de las pocas que generó ante un rival que desperdició unas cuantas. Con esta victoria Gimnasia es líder de la Zona 5 con 6 puntos tras 2 partidos.

Fotos Gentileza Alberto Bonvín-Deporte Digital.

Gabriel Thea a los 6 minutos la primera, dos minutos después Gimnasia volvió tener otra oportunidad que el 8 mandó por arriba. Parecía que el local estaba cerca de abrir el marcador pero primero una mala salida del fondo, dejó a Benedetti de cara al gol pero remató desviado por arriba del travesaño.

Larroque siguió creando situaciones de peligro y Benedetti tuvo otras dos mas que no pudo capitalizar a su favor. Mejor parado en el campo de juego Gimnasia no podía dar dos pases seguidos, abusaba del pelotazo y el medjo campo de Central ganaba de arriba por mayor altura.

Larroque iba una y otra vez, recién en el final de la primera etapa pudo salir del asedio y a los 37′ Márquez puso en ventaja a Gimnasia que no lo merecía pero consiguió lo que Central no pudo en el otro arco.

El gol le dio mas confianza a Gimnasia y empezó a manejar mejor la pelota y el control del partido luego de haber pasado momentos de zozobra que afortunadamente no terminaron en gol para Centrel Larroque. Así se cerró la primera etapa con ventaja para Gimnasia que se fue arriba por la mínima al descanso.

En el segundo tiempo a pesar de los cambios que mandó Pablo Balay al campo de juego, Larroque era el que generaba más peligro, primero la tuvo tras una jugada del lateral por izquierda Lucas Viale que dejó un tendal y la sirvió al 9 Quintana que enganchó para su pierna hábil y remató desviado. Luego fue el 8 que eludio al arquero tras un mala salida y volvió a errar con el arco solo cuando su remate dio en el palo y no quiso entrar.

Gimnasia tuvo la suya, una confusión del fondo de Central le dejó la pelota al ingresado Borda que no pudo inflar las piolas del arco y desperdició el gol. Larroque contestó y Quintana cabeceó solo por arriba del horizontal.

De a poco el Lobo se fue afianzando con los cambios y le dieron aire al equipo que pudo mantener el arco de Esquivel en cero, mucho gracias a la impericia de los delanteros de Central Larroque.

Con el correr de los minutos la victoria de Gimnasia se fue sellando y con ello el liderazgo de la Zona 5 con puntaje ideal tras dos partidos y dos victorias. En la próxima fecha Gimnasia jugará con Sarmiento de Victoria que venció a Gualeguay Central 2 a 1 y es escolta junto a Central Larroque con 3 puntos.

Síntesis